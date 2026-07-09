Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, ευρεία σύσκεψη για την πορεία προώθησης των σημαντικότερων έργων υποδομής της Πάφου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Υφυπουργός Τουρισμού άλλοι κρατικοί λειτουργοί και αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία όλων των έργων για τα οποία η Πάφος ζητά την υλοποίηση ή επίσπευση τους, καθώς και δύο επιπρόσθετα έργα ιδιαίτερης σημασίας: το έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Iεροκηπίας και το έργο οδικής σύνδεσης του Αεροδρομίου Πάφου με τον κυκλικό κόμβο παρά τον ποταμό Έζουσα.

Οι εκπρόσωποι των φορέων της Πάφου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την πρόοδο κάθε έργου, να θέσουν τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας και να ζητήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την περαιτέρω ωρίμανση και υλοποίησή τους.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της θεσμοθετημένης διαβούλευσης, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου των έργων, την επίλυση των εκκρεμοτήτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη της υλοποίησής τους.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επανέλαβαν τη βούληση της Κυβέρνησης για προώθηση των έργων στρατηγικής σημασίας της Πάφου και διαβεβαίωσαν ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και οι αρμόδιοι Υπουργοί θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και υλοποίησή τους.

Παράλληλα, ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία της Πάφου ότι οι διαδικασίες για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του ΕΒΕ Πάφου βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων δύο έως τριών μηνών.

Οι εκπρόσωποι της επαρχίας Πάφου εξέφρασαν ικανοποίηση του για το ουσιαστικό, όπως εκτίμησαν, περιεχόμενο της σύσκεψης και τη δέσμευση που εκφράστηκε για τη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας.