Στη σύλληψη 34χρονου προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης τροχαίων αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, γύρω στα μεσάνυχτα, μέλη της Αστυνομίας ενώ διενεργούσαν μηχανοκίνητη περιπολία σε περιοχή της επαρχίας Πάφου έκαναν σήμα σε οδηγό οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει. Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο συνέχισε να οδηγεί αλόγιστα και επικίνδυνα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου ο οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εισέλθει σε αυλή οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 34χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, της παράλειψης να συμμορφωθεί σε σήμα αστυνομικού, της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού και της οδήγησης χωρίς ασφάλεια. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 76 μg% αντί 22 μg% που είναι το ανώτατο από τον Νόμο επιτρεπόμενο όριο.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.