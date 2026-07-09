Σε επίπεδα εμμονής εκ μέρος της Γερουσιαστή από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, εξελίσσεται η κόντρα – που η ίδια ξεκίνησε – με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Παρά την οργισμένη απάντηση του Γάλλου επιθετικού, την καταδίκη της από την κυβέρνηση της Παραγουάης, και την έρευνα που ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη, η Αμαρίγια δεν σταματά να αναφέρεται σχεδόν καθημερινά στον Εμπαπέ.

Το τελευταίο χτύπημα, μάλιστα, ήταν υβριστικό για τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, προς τον οποίο η Γερουσιαστής έχει ήδη εξαπολύσει ρατσιστική επίθεση.

«Όταν ο Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. ο τερματοφύλακας της Παραγουάης), ένας νεαρός ο οποίος πιθανότατα βρέθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ο οποίος πιθανότατα για πρώτη φορά αντιμετώπιζε Ευρωπαίους, ο οποίος έπαιζε μπροστά σε όλο τον κόσμο, έδωσε το χέρι με όλη την ταπεινότητα ενός Παραγουανού και εκείνος ο πουτ@@@ς γιος (σ.σ. ο Εμπαπέ) αρνήθηκε να του δώσει το δικό του και του φώναξε στα μούτρα» είπε η Αμαρίγια μιλώντας στη Γερουσία την Τετάρτη.

«Αυτό δεν είναι γαλλικό. Ένας Γάλλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Η Γαλλία είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο Μοντεσκιέ, ο Βίκτορ Ουγκό, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» συμπλήρωσε η Παραγουανή πολιτικός.

Αν και σύμφωνα με γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Αμαρίγια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ, η ίδια όχι μόνο έδειξε να αδιαφορεί γι’ αυτό αλλά έκανε και επίθεση την Τρίτη τόσο στον Γάλλο επιθετικό όσο και στη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

«Τι ξέρει ο Εμπαπέ για μένα; Δεν ξέρει καν που είναι η Παραγουάη, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει. Βέβαια και προσβλήθηκα και έχω βάσιμο λόγο να υποβάλω μήνυση κατά του Εμπαπέ» είπε σε δηλώσεις της η Αμαρίγια.

Απευθυνόμενη στη συνέχεια προς τη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είπε στους ίδιους υψηλούς τόνους «έχω να τους πω βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία».

Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».

After facing backlash for a series of racist posts about Kylian Mbappé, Paraguayan Senator Celeste Amarilla doubled down during a speech before the Senate on Wednesday, calling the French captain a "son of a b****" while defending her comments. pic.twitter.com/QAhNWtMmOy — CBS News (@CBSNews) July 8, 2026

Διαβάστε περισσότερα στο goal.