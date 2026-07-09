Σοκ προκαλεί βίντεο από την Ινδία, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας βοσκός καταφέρνει να επιζήσει από την επίθεση μιας λέαινας, χαϊδεύοντάς την για να την ηρεμήσει ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένος.

Στο συγκλονιστικό βίντεο, ο άνδρας εμφανίζεται αιμόφυρτος και ακινητοποιημένος, καθώς το μεγάλο αιλουροειδές τον κρατά καθηλωμένο με τα μπροστινά του πόδια. Γύρω του ακούγονται κραυγές πανικού από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν τολμούν να τον πλησιάσουν, ενώ το άγριο ζώο γρυλίζει και δείχνει επανειλημμένα τα τεράστια δόντια της.

Μισή ώρα ήταν εγκλωβισμένος ο βοσκός

Η επίθεση σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου σε χωριό στην επαρχία Μπαβναγκάρ του Γκουτζαράτ στην Ινδία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ντόπιος βοσκός παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από το ζώο για σχεδόν μισή ώρα.

Η λέαινα όρμησε ξαφνικά πάνω του, τον έριξε στο έδαφος και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Παρά τις προσπάθειες των κατοίκων να την απομακρύνουν πετώντας πέτρες και φωνάζοντας, το ζώο δεν υποχωρούσε.

Τελικά, ο ίδιος ο τραυματισμένος άνδρας άρχισε να χαϊδεύει προσεκτικά τη λιονταρίνα, καταφέρνοντας να την ηρεμήσει. Λίγα λεπτά αργότερα, η λέαινα απομακρύνθηκε μόνη της προς το κοντινό δάσος.

WATCH: Lioness attack in Gujarat caught on camera; forest team searches for big cathttps://t.co/1gMRtZlI4s pic.twitter.com/dtiT9zYw2W — The Indian Express (@IndianExpress) July 6, 2026

«Μου άρπαξε το χέρι και δεν με άφηνε»

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. «Πήγαινα να ταΐσω τα ζώα μου, όταν η λέαινα μου επιτέθηκε ξαφνικά από πίσω και με έριξε κάτω. Μου άρπαξε το χέρι και δεν με άφηνε για πολλή ώρα», δήλωσε στα τοπικά μέσα.

Η τοπική υπηρεσία Άγριας Ζωής απέδωσε την επίθεση στην αντίδραση των κατοίκων, υποστηρίζοντας ότι οι φωνές τους πανικόβαλαν το λιοντάρι, το οποίο επιχείρησε να διαφύγει τραυματίζοντας τον άνδρα.

iefimerida.gr