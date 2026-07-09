Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε σατιρικό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «Δρ. Μπίμπι», έναν γιατρό που θεραπεύει όσους υποφέρουν από «εμμονή με τα ενημερωτικά πάνελ» και βλέπουν «τα πάντα αρνητικά»

Στο βίντεο, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ, για να σατιρίσει τους δικούς του αντιπάλους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσιάζει τον εαυτό του ως «Δρ. Μπίμπι», έναν γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που όπως αναφέρει, υποφέρουν από «εμμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές».

Στο ίδιο ύφος, το βίντεο σατιρίζει όσους, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, «παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία» και βλέπουν «τα πάντα θλιβερά και αρνητικά».

Δείτε βίντεο:

Το βίντεο παραπέμπει σε αντίστοιχη ανάρτηση που είχε κάνει πρόσφατα ο Τραμπ, ο οποίος εμφανιζόταν ως «Δρ. Τραμπ», προσφέροντας «θεραπεία» για το λεγόμενο «Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ» και διακωμωδώντας γνωστούς επικριτές του από τον χώρο των διασημοτήτων.