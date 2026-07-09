Όσοι επιλέγουν σήμερα την εύκολη κριτική οφείλουν πρώτα να αναγνωρίσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε η Μονάδα Πεντακώμου από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σημειώνοντας ότι «παραλάβαμε μία Μονάδα σε εγκατάλειψη και υλοποιούμε ήδη την λύση».

Απαντώντας στις δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πεντάκωμο, το Υπουργείο Γεωργίας κάνει λόγο για «μια μονάδα με σοβαρές ελλείψεις, ασυντήρητο εξοπλισμό και προβλήματα που άγγιζαν ζητήματα δημόσιας υγείας, με κινητό εξοπλισμό σχεδόν ακινητοποιημένο, πυροσβεστικό σύστημα εκτός λειτουργίας και εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες».

Αναφέρει ότι πρόκειται για μία μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων «η οποία σχεδιάστηκε όταν αρμόδιος Υπουργός ήταν στέλεχος του ΑΚΕΛ ενώ για τα όσα παραλάβαμε ήδη είναι σε εξέλιξη η ποινική διερεύνηση».

Το Υπουργείο Γεωργίας διευκρινίζει ότι «από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το ΤΑΥ προχώρησε σε πέραν των 180 συμβάσεων για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας από το μηδέν κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η μονάδα να παραμείνει λειτουργική και την επαρχία Λεμεσού να αποφεύγει μια υγειονομική κρίση».

Προσθέτει ότι «παραλάβαμε μια εγκαταλελειμμένη υποδομή και σε ελάχιστο χρόνο την κρατήσαμε όρθια ενώ παράλληλα, δεν περιοριστήκαμε στη διαχείριση της κατάστασης που παραλάβαμε αλλά υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες, ώστε εντός του 2027 να υπάρχει νέος ανάδοχος και μια μονάδα σύγχρονη, ασφαλής και βιώσιμη».

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, ο οδικός χάρτης προς το 2027, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τα απόβλητα, που περιλαμβάνει αναβάθμιση υποδομών, επέκταση χωριστής συλλογής, ενίσχυση της ανακύκλωσης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας και πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σημειώνει ότι «βλέποντας τα λάθη του παρελθόντος, προχωρούμε στα επόμενα βήματα πάνω σε στέρεες βάσεις και σε συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για λύσεις που θα αντέξουν στον χρόνο και που δεν είναι μονοσήμαντες, είναι πολυδιάστατες και συλλογικές και σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε σταθερά μπροστά».

Το Υπουργείο Γεωργίας λέει ότι «η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί κοινό εθνικό στόχο» διαβεβαιώνοντας ότι «παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και στη συνεργασία με όλους τους φορείς, ώστε η χώρα να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους και να διασφαλίσει ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον για τους πολίτες».

Οσμή σκανδάλου με τα απόβλητα βλέπει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ

Θα πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτατα μέτρα και αποφάσεις και να υπάρξει επιτέλους ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το τι πρέπει να γίνει στη Κύπρο σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, δήλωσε την Πέμπτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ήδη είναι σε τρείς διαδικασίες επί παραβάσει πάγια στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ ενώ παράλληλα υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα που δεν γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται για διαδικασίες που έγιναν στο Πεντάκωμο, δηλαδή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Σε δηλώσεις του μετά από επίσκεψη στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο, που ακολούθησε αυτήν στην Κόσιη, ο κ. Στεφάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, είπε ότι οι επισκέψεις αυτές «είναι μέσα στο πλαίσιο της ενασχόλησης μας για ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την περιβαλλοντική πολιτική και τη δημόσια υγεία που έχει να κάνει με την διαχείριση των αποβλήτων».

«Όλα αυτά δίνουν και την οσμή ενός σκανδάλου, το οποίο ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθεί», ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ για να προσθέσει ότι «είναι γνωστό πως υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία και των δύο μονάδων τα οποία προέκυψαν και λόγω προφανώς κακών χειρισμών και κακών σχεδιασμών και αστοχιών».

Ο κ. Στεφάνου κάλεσε «την κυβέρνηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια Υπουργεία επιτέλους να προχωρήσουν με ταχύτητα σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που επαναλαμβάνω άπτεται τόσο του περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που σιγά σιγά παίρνουν και κρισιακή μορφή γιατί απορρίπτουμε, βάζουμε τον κόσμο να ανακυκλώνει είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαδικασίες, δράσεις και ενέργειες που στοιχίζουν κιόλας και επιβαρύνονται και οι δήμοι, τελικά ανακυκλώνουμε στην πηγή ή διαχωρίζουμε υλικό στην πηγή και στο τέλος αυτά τα υλικά δεν ανακυκλώνονται, δεν τυγχάνουν διαχείρισης αλλά θάβονται και αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι «όταν μιλήσεις με διάφορους τεχνοκράτες αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε συνολικό σχεδιασμό έτσι ώστε το κάθε πράγμα να είναι στον τόπο του, να υλοποιούνται αποφάσεις στα πλαίσια χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται με αποτέλεσμα αντί η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων να είναι εξαίρεση, να είναι ο κανόνας».

Πρόσθεσε ότι συνεχώς μετατίθενται στόχοι και χρονοδιαγράμματα και συνεχίζει η απόρριψη απορριμμάτων και ουσιαστικά το θάψιμο του μεγαλύτερου ποσοστού αυτών των απορριμμάτων ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο κάτι που δημιουργεί τεράστια επιβάρυνση και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι την 1η Ιούνη του 2027 η ευθύνη, η αρμοδιότητα για τη διαχείριση της μονάδας εδώ στο Πεντάκωμο θα μεταφερθεί στον ΕΟΑ Λεμεσού και θα παρακολουθήσουμε ξανά το ίδιο φαινόμενο απλά το κεντρικό κράτος να μεταθέτει ευθύνες στους ΕΟΑ όπως έχει μεταθέσει ευθύνες και στους δήμους για διάφορα ζητήματα που ναι μεν η νομοθεσία προνοεί την ανάληψη ευθυνών αλλά αφού πρώτα λυθούν τα προβλήματα και έρθουν υπηρεσίες ή διαδικασίες στους δήμους και στους ΕΟΑ με λυμένα τα όποια στοιχήματα υπάρχουν.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «προφανώς και πιθανόν η πρόθεση που υπάρχει είναι μέσα από την κωλυσιεργία και την αργοπορία να μετατεθεί η ευθύνη στον ΕΟΑ και ακολούθως να δαχτυλοδείχνεται ο ΕΟΑ και η τοπική αυτοδοίκηση για προβλήματα σοβαρά που έχουν παραλάβει από το κεντρικό κράτος χωρίς να τους έχουν δοθεί όλα τα μέσα έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν και λύσεις».

ΚΥΠΕ