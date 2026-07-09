Δυόμιση χρόνια μετά (19 Δεκεμβρίου 2023) που το κράτος ανέλαβε, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων τη διαχείριση της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου της Επαρχίας Λεμεσού, τρέχουν οι διεργασίες για ριζική αναβάθμιση του εργοστασίου εντός του 2027.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, το ΤΑΥ δρομολογεί τις διαδικασίες για την ανάδειξη νέου ιδιώτη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τη μερική αναβάθμιση και λειτουργία της ΟΕΔΑ για μια σταθερή μεταβατική περίοδο 5+1+1 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η αναλυτική εκτίμηση δαπάνης για τη συντήρηση και αντικατάσταση του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, ετοιμάστηκε η πρώτη έκδοση των εγγράφων διαγωνισμού, ενώ έχει ήδη συσταθεί Καθοδηγητική Επιτροπή με εκπροσώπους από όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού και Πάφου.

Η σχετική Μελέτη Βιωσιμότητας για το έργο της μερικής αναβάθμισης έχει ήδη υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών για τις τελικές εγκρίσεις που αναμένονται εντός Ιουλίου.

Περαιτέρω, γίνεται προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, για κατασκευή της Γ’ Φάσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Ο στόχος που έχει τεθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η κατακύρωση του μεγάλου διαγωνισμού, εντός του 2027, ώστε ο νέος ανάδοχος εργολάβος να εγκατασταθεί στη μονάδα, αναλαμβάνοντας μια πλήρως εξυγιασμένη, αναβαθμισμένη και λειτουργική υποδομή.

Μέχρι τότε, η κρατική παρέμβαση μέσω του ΤΑΥ εγγυάται τη σταθερότητα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Το ΤΑΥ από την ανάληψη της λειτουργίας της ΟΕΔΑ μέχρι και σήμερα έχει προβεί στη σύναψη πέραν των 180 συμβάσεων οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τρεχουσών αναγκών της ΟΕΔΑ, με στόχο αυτή να μπορέσει να συνεχίσει να παραλαμβάνει απόβλητα, αποτρέποντας τον κίνδυνο μιας υγειονομικής κρίσης στην επαρχία Λεμεσού και βελτιώνοντας κατά το δυνατό την κατάσταση της ΟΕΔΑ.

Η κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πρώην Ανάδοχο περιγράφεται με μελανά χρώματα από το ΤΑΥ. Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα προέβη σε επιδιόρθωση και συντήρηση/αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού της μονάδας, το σύνολο του οποίου παραδόθηκε στο κράτος σε χείριστη κατάσταση και πλήρως ασυντήρητο από τον πρώην Ανάδοχο.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΥ αναφέρει ότι βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός ήταν πλήρως ασυντήρητος και σε χείριστη κατάσταση, κινητά οχήματα σχεδόν ακινητοποιημένα και σοβαρά ελλείμματα στα μέτρα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.

Το πρώτο και πιο κρίσιμο στοίχημα για το ΤΑΥ ήταν η άμεση επιδιόρθωση του βαρέος μηχανολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παραλαβή απορριμμάτων και να αποφευχθεί μια επικείμενη περιβαλλοντική κρίση.

Το Τμήμα προχώρησε άμεσα στην επιδιόρθωση και συντήρηση των σχιστικών μηχανημάτων σάκων, ενώ αυτή τη στιγμή τροχοδρομείται, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ), η διαδικασία για την πλήρη επισκευή ή αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν νέες μεταφορικές ταινίες στη μονάδα μηχανικής διαλογής και προωθήθηκαν έγκαιρα οι απαιτούμενες συμβάσεις για τακτική ανανέωση του εξοπλισμού φθοράς.

Ζωτικής σημασίας ήταν και η επιδιόρθωση της γερανογέφυρας, η οποία επιτρέπει πλέον την ομαλή τροφοδοσία της μηχανικής διαλογής, καθώς και η συντήρηση του κόσκινου (flip-flow screen), των συστημάτων αυτοματισμού PLC & SCADA, των συμπιεστών και των αντλιών.

Όσον αφορά τον κινητό εξοπλισμό, ο οποίος είχε παραδοθεί σχεδόν κατεστραμμένος, το ΤΑΥ επισκεύασε σημαντικό μέρος των οχημάτων της ΟΕΔΑ, ενώ για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας επιστρατεύτηκε η διαχρονική ενοικίαση επιπρόσθετων μέσων (φορτηγά, φορτωτές, εκσκαφείς, προωθητές γαιών).