Στο 42,4% βρίσκεται σήμερα η πληρότητα των φραγμάτων, διπλάσια με πέρσι, δήλωσε ο Μάριος Χατζηκωστής, Πρώτος Τεχνικός Μηχανικός στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ενώ ανέφερε πως από το 2023 μέχρι το 2025 η ροή στα φράγματα ανερχόταν συνολικά στα 92 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ φέτος η ροή φθάνει τα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

«Σε σχέση με την περσινή εικόνα είμαστε πολύ καλύτερα. Η πληρότητα είναι στο 42,4%, ενώ πέρυσι τέτοια ημέρα ήταν 21,2%, δηλαδή είναι ακριβώς διπλάσιο το ποσοστό σε σχέση με πέρυσι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχουμε 123,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αποθηκευμένα στα φράγματά μας, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 61,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα».

Ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι το φράγμα του Κούρρη, που είναι και το μεγαλύτερο της Κύπρου, έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού, η οποία ανέρχεται στα 48 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 41,8%.

Υπάρχουν, όπως είπε, κάποια μικρά φράγματα που ακόμα υπερχειλίζουν. Συγκεκριμένα, «αυτή τη στιγμή, παραμένουν σε οριακή υπερχείλιση το φράγμα του Πωμού και τα φράγματα της Ταμασού και της Κλήρου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οριακά μπορεί τη Δευτέρα να σταματήσει η υπερχείλισή τους». Είπε, επίσης, ότι το φράγμα του Καλοπαναγιώτη υπερχειλίζει λίγο παραπάνω από τα άλλα μικρά φράγματα, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπερχειλίζει για ακόμα τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.

«Ήταν καλοχρονιά η άνοιξή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηκωστής, εξηγώντας ότι η μετατόπιση των βροχών από τον χειμώνα στην άνοιξη έφερε την υπερχείλιση φραγμάτων τον Ιούνιο, η οποία είναι σπάνιο φαινόμενο. «Δεν είναι συχνό φαινόμενο να έχουμε τους μήνες της άνοιξης μεγαλύτερη εισροή από τους μήνες του χειμώνα», πρόσθεσε.

«Ευτυχώς που ήρθε τουλάχιστον έστω και τους τελευταίους μήνες η βροχερή περίοδος με τις αυξημένες εισροές στα φράγματα, διαφορετικά θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε.

Ο κ. Χατζηκωστής υπενθύμισε ότι στις αρχές Ιανουαρίου η κατάσταση στα φράγματα ήταν τραγική λόγω των πολύ χαμηλών ροών, προσθέτοντας ότι τότε είχε ληφθεί απόφαση για μειωμένη παροχή στην ύδρευση. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι μετέπειτα αυξημένες ποσότητες νερού στα φράγματα οδήγησαν στην αναθεώρηση αυτής της απόφασης, διευκρινίζοντας ότι παραμένει η έκκληση του ΤΑΥ προς τους καταναλωτές για εξοικονόμηση νερού.

«Όπως γέμισαν φέτος τα φράγματα, εύκολα θα είναι πάλι άδεια άμα δεν βρέξει του χρόνου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι συχνό φαινόμενο να έχουμε τρεις συνεχόμενες κακές χρονιές, όπως ήταν οι τρεις προηγούμενες». Από το 2023 μέχρι το 2025 η ροή στα φράγματα ανερχόταν συνολικά στα 92 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ φέτος η ροή ανέρχεται στα 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι προωθούνται νέοι σταθμοί αφαλάτωσης για να αποφευχθεί το χείριστο σενάριο, που είναι η παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, και να καλυφθούν οι ανάγκες της ύδρευσης.

ΚΥΠΕ