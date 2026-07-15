Η κατανάλωση νερού κατά τη φετινή περίοδο παραμένουν αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή «υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων εξοικονόμησης και για ακόμη πιο ορθολογική χρήση του νερού από όλους».

Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναφέρει ότι συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τα νοικοκυριά. Μέχρι σήμερα έχει διατεθεί περίπου το 35% του συνολικού αριθμού των δεμάτων που προγραμματίζεται να παραχωρηθούν στους καταναλωτές, προσθέτει.

Το Τμήμα καλεί όσους έχουν ήδη παραλάβει τα δωρεάν ακροφύσια για βρύσες και τους μειωτές ροής για ντους να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή τους.

«Σύμφωνα με εξακριβωμένα στοιχεία, ο σχετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού έως και κατά 30%», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι παρόμοια ακροφύσια εξοικονόμησης νερού διατίθενται και στην αγορά σε χαμηλό κόστος.

«Η εξοικονόμηση νερού δεν εξαρτάται μόνο από την εγκατάσταση εξοπλισμού, αλλά και από τις καθημερινές μας συνήθειες», σημειώνει το Τμήμα.

«Η αποφυγή της σπατάλης, η έγκαιρη επιδιόρθωση διαρροών και η συνετή χρήση του νερού παραμένουν απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση των υδατικών πόρων της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ