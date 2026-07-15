Μετά από μια τεταμένη συνεδρίαση την περασμένη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης σε προϊόντα από εδάφη που κατέχει παράνομα το Ισραήλ. Λιγότερα από τα μισά κράτη-μέλη της Ένωσης ψήφισαν υπέρ της ανάληψης δράσης για το ζήτημα.

Η Γαλλία και η Σουηδία ηγήθηκαν της προσπάθειας για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς εποικισμούς, με την υποστήριξη του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Τσεχία έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το μέτρο.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, «η επιλογή που έλαβε τη μεγαλύτερη υποστήριξη ήταν η απαγόρευση του εμπορίου με τους παράνομους εποικισμούς».

Οι 27 πρέσβεις των κρατών-μελών στην ΕΕ «έλαβαν εντολή να προχωρήσουν το θέμα και πιθανότατα θα έχουμε μια έκτακτη συνάντηση για αυτό», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η επόμενη τακτική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ είναι προγραμματισμένη στις 12 Οκτωβρίου.

«Και τα 27 κράτη-μέλη συμφωνούν ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Κάλας, προσθέτοντας ότι οι υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ «δεν έχουν κάνει πολλά για να περιορίσουν το εμπόριο με τους εποικισμούς».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν και εμφανίζεται πιο επιφυλακτική απέναντι στην απαγόρευση, παρουσίασε ένα έγγραφο επιλογών με πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εμπορίου, ενός συστήματος αδειοδότησης εισαγωγών και στοχευμένων δασμών.

Ωστόσο, χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Ισπανία επιδιώκουν να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, ζητώντας τον τερματισμό όλων των εμπορικών προνομίων που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, επικαλούμενες λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το συνολικό εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ ανήλθε σε €43,3 δισ. το 2025, σε σύγκριση με εξαγωγές από τους εποικισμούς ύψους μικρότερου των €250 εκατ. και το «πάγωμα» πολιτιστικών σχέσεων ύψους €14 εκατ. Παράλληλα, το Ισραήλ εξακολουθεί να είναι επιλέξιμο για δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του προγράμματος επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης «Horizon».

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν ως όμηροι. Το Ισραήλ απάντησε με μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, η οποία έκτοτε έχει επεκταθεί σε πολλαπλά περιφερειακά μέτωπα και έχει προκαλέσει αυξανόμενη διεθνή κριτική λόγω των εκτεταμένων ανθρωπιστικών απωλειών. Η εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ, αρκετές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η μεγαλύτερη διεθνής ένωση μελετητών γενοκτονιών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία.

Σήμερα, το Ισραήλ πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, την Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το Ιράν, τον Λίβανο και τη Συρία.

Παρά τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη θέση ότι η επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων θα απαιτούσε ομόφωνη ψήφο από τα κράτη-μέλη. Η Κάλας, αντίθετα, θεωρεί ότι αρκεί μια ειδική πλειοψηφία.