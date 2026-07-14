Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Ιράν, με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim να μεταδίδει ότι ένας πύραυλος εξερράγη στο νησί Κεσμ.

Λίγη ώρα αργότερα, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Αχβάζ στα νότια της χώρας.

The US forces started retailation



Following the Iranian attack on Bahrain using cluster munitions, The United States Airforce started bombing IRGC positions in Shiraz, Iran. At least 10 fighter jets struck Imam Javad Missile Base & Fars Province Command. pic.twitter.com/g1SKaRqSuW July 14, 2026

Ιράν: Το μνημόνιο συνεργασίας δεν ισχύει πια, οι ΗΠΑ το διέλυσαν

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB επικαλείται τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει καμία υποχρέωση να τηρήσει το Μνημόνιο Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, καθώς αυτό δεν ισχύει πλέον.

«Η Αμερική όχι μόνο παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης, αλλά το διέλυσε κιόλας», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

«Η μη εφαρμογή μίας από τις ρήτρες ήταν αρκετή για να καταρρεύσει ολόκληρο το μνημόνιο κατανόησης και τώρα η Αμερική έχει παραβιάσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Πεζεσκιάν: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι έχει κατασχέσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

«Η ρητορική τους συνεχίζεται, αλλά το ερώτημα είναι – έχουν πετύχει τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης;», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

«Οι άνθρωποι που αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη χώρα μας – τι έχουν τελικά πετύχει οι πράξεις τους;», πρόσθεσε.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας» κατέληξε.

🇮🇷🇺🇸 Iran’s President Pezeshkian to Trump:



“We will respond to your rhetoric with action and defend every inch of our land.”



He also said Americans should handle Trump’s “impoliteness” themselves. Words turning into warnings fast.



Writer: Lucaspic.twitter.com/NCBxfzBWTe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 14, 2026



Τραμπ: Πιθανή η συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Η δήλωση έρχεται παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Ξεκίνησε ο νέος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ

Από τις 23:00 η ώρα Κύπρου ξεκίνησε ο νέος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες των προηγούμενων ημερών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Για την εξέλιξη αυτή ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή επχιειρούν στην περιοχή περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις ιρανικές πτήσεις στην Υεμένη

Έκτακτη συνεδρίαση, μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Υεμένη πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόσο οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ όσο και οι ομιλητές προειδοποίησαν ότι η Υεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή αστάθεια.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση, διάλογο και μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των Υεμενιτών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η αυξημένη ένταση απειλεί να υπονομεύσει την εύθραυστη ηρεμία στην Υεμένη και να επιδεινώσει την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, περικοπές της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης και κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας και άλλων βασικών υπηρεσιών.

iefimerida.gr