Μαύρος καπνός υψωνόταν από ένα πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο του Κατάρ που φλεγόταν στα στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα, αφού επλήγη από το Ιράν. Ανάλογες εικόνες είχαμε ως και σήμερα Τρίτη, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Αραβοπερσικό Κόλπο, που απειλεί να παραλύσει για ακόμη μία φορά τη ναυσιπλοΐα σε αυτή την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα, επετίθετο στους Ευρωπαίους συμμάχους του, ενώ παράλληλα εξέφραζε την υποστήριξή του στον νέο πρόεδρο της Συρίας – έναν πρώην τζιχαντιστή – καθώς η σύγκρουση συνέχιζε να προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Εκατομμύρια Ιρανοί κατέκλυζαν τους δρόμους της Τεχεράνης για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα των εχθροπραξιών.Play Video

Η εικόνα της σταθερότητας στον Κόλπο κλονιζόταν εκ νέου, καθώς σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ, χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και δέχθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις παρέμεναν βαθιά μέσα σε έναν κατεστραμμένο από τον πόλεμο Λίβανο και σε τμήματα της Συρίας. Η Γάζα έχει ήδη μετατραπεί σε ερείπια.

Είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας σύγκρουσης διάρκειας άνω των δύο ετών, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και αποκάλυψε ότι η Μέση Ανατολή όπως υπήρχε πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023 έχει πλέον παρέλθει.

Αυτό που διαμορφώθηκε στη θέση της είναι μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά από τη βία: οι συμμαχίες μετακινήθηκαν, τα μέτωπα των συγκρούσεων επεκτάθηκαν πέρα από κάθε προηγούμενο, οι εμπορικοί δρόμοι επαναχαράχθηκαν και η κοινή γνώμη διχάστηκε.

Η νέα Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η ανάλυση του Bloomberg Economics για την κατάσταση στην περιοχή μετά την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν δείχνει μεγαλύτερη πόλωση, περισσότερη βία και μετατόπιση συμμαχιών σε σχέση με την περίοδο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι αναλυτές εξέτασαν 10 κυβερνήσεις και κατηγοριοποίησαν τις σχέσεις τους ως φιλικές, ουδέτερες, επιφυλακτικές ή εχθρικές.

Η εικόνα που προκύπτει αποκαλύπτει αυξημένες εντάσεις μεταξύ των 45 διμερών σχέσεων που εξετάστηκαν. Οι μισές από αυτές παρουσίασαν αλλαγές στη δυναμική τους: εννέα συμμαχίες ενισχύθηκαν, 10 αποδυναμώθηκαν, ενώ μόλις εννέα σχέσεις παρέμειναν αμετάβλητες.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το Ιράν και το Ισραήλ είναι οι δύο χώρες με τις πιο τεταμένες σχέσεις στην περιοχή.

Η επίθεση της Χαμάς πυροδότησε νέες συγκρούσεις που εξαπλώθηκαν από τη Γάζα στον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Το Ισραήλ, μετά το σοκ της επίθεσης, εξουδετέρωσε αρκετούς από τους συμμάχους και παραστρατιωτικούς εταίρους της Τεχεράνης, μόνο για να διαπιστώσει ότι αυτοί εξακολουθούσαν να έχουν τη δυνατότητα να απειλούν το ίδιο το Ισραήλ, να εκτοξεύουν χιλιάδες πυραύλους εναντίον χωρών του Κόλπου και να διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο πόλεμος επιτάχυνε τη διάσπαση των αμερικανικών συμμαχιών και υπονόμευσε τη διεθνή θέση του Ισραήλ, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του επεκτάθηκαν σε γειτονικές χώρες και δεκάδες χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν.

Οι οικονομίες του Κόλπου δέχονται ισχυρό πλήγμα

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου εξακολουθούν να μεταδίδονται στις διεθνείς αγορές και πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες ή ακόμη και χρόνια για να αντιστραφούν.

Παράλληλα, η εποχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη βρίσκεται υπό απειλή.

“Οι περιφερειακές ισορροπίες είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται πριν από το 2023, όμως περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου έχουν ενισχύσει αυτές τις διαιρέσεις, διαιρώντας την περιοχή σε αντίπαλα στρατόπεδα απέναντι σε ένα ολοένα πιο επιθετικό Ισραήλ”, δήλωσε η Ντίνα Εσφαντιάρι, επικεφαλής αναλύτρια για τη Μέση Ανατολή στο Bloomberg Economics.

“Τελικά, η Μέση Ανατολή είναι σε χειρότερη κατάσταση. Η περιοχή είναι διχασμένη, πιο βίαιη, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας έχει πληγεί για πάντα και οι προοπτικές επιστροφής σε μια στοιχειώδη σταθερότητα παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες”, πρόσθεσε.

Σήμερα, το Ιράν φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία – ένα αποτέλεσμα σχεδόν αδιανόητο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξακολουθούν να απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αφού προηγουμένως προκάλεσαν εκτόξευση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και δημιούργησαν προβλήματα στην παράδοση προϊόντων από λιπάσματα έως καταναλωτικά αγαθά.

Το Ιράν ενδέχεται να καταλήξει με κάποιου είδους σύστημα διοδίων για τη διέλευση από τα Στενά, αν και ο Τραμπ επιχειρεί επίσης να εφαρμόσει τη δική του εκδοχή.

Μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα επαναφέρουν τον αποκλεισμό ιρανικών πλοίων που διασχίζουν το Ορμούζ και απαίτησε επιβάρυνση 20% σε όλα τα υπόλοιπα φορτία ως αποζημίωση για το κόστος ασφάλειας.

Η νέα γεωπολιτική ισορροπία στον Κόλπο

Μία από τις πρώτες γεωπολιτικές απώλειες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν η αμερικανική προσπάθεια να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις Συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, μέσω των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες αραβομουσουλμανικές χώρες είχαν προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.

Πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, το Ριάντ κινούνταν προς μια συμφωνία με το Ισραήλ. Ωστόσο, η αναγνώριση του Ισραήλ έγινε πολιτικά εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ισοπέδωσαν μεγάλα τμήματα της Γάζας και προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 73.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, που ελέγχεται από την ισλαμιστική Χαμάς.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντίθετα, ενίσχυσαν περαιτέρω τη σχέση τους με το Ισραήλ και, μέχρι την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, είχαν φτάσει σε επίπεδο συνεργασίας χωρίς προηγούμενο, με ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η σχέση αυτή εμβαθύνθηκε ακόμη περισσότερο, την ώρα που αρκετοί γείτονες του Άμπου Ντάμπι άρχισαν να θεωρούν το Ισραήλ αποσταθεροποιητική δύναμη αντίστοιχη με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Αυτό οφειλόταν εν μέρει στον τρόπο με τον οποίο ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε επιθετικά την παρουσία του στην περιοχή, πραγματοποιώντας επιχειρήσεις στο Κατάρ, την Υεμένη, το Ιράν, τη Συρία και τον Λίβανο.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ήδη διαφορές σχετικά με το πολιτικό Ισλάμ, τους πολέμους στην Υεμένη και το Σουδάν, την ενεργειακή πολιτική και τον ανταγωνισμό για περιφερειακή επιρροή.

Το Ισραήλ αποτέλεσε ακόμη ένα σημείο σύγκρουσης και, σύμφωνα με το Bloomberg Economics, η σχέση μεταξύ των δύο κρατών του Κόλπου μετακινήθηκε από την ουδετερότητα στην εχθρότητα.

Καθώς το Άμπου Ντάμπι ενίσχυε τις σχέσεις του με το Ισραήλ, το Ριάντ επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διπλωματία και να ενισχύσει τις σχέσεις του με την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Πακιστάν και ορισμένους από τους γείτονές του στον Κόλπο.

Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η στρατηγική αυτή φαίνεται ότι απέδωσε.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος, επικαλούμενος τη στήριξη του Άμπου Ντάμπι στον πόλεμο κατά του Ιράν, χαλάρωσε τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνητής νοημοσύνης προς τη χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αγορά προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που τα Εμιράτα επιδίωκαν εδώ και καιρό.

Αντίθετα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίστοιχη κίνηση για τη Σαουδική Αραβία.

Ο πόλεμος με το Ιράν διεύρυνε το ρήγμα στην περιοχή.

Το Άμπου Ντάμπι κάλεσε το Ριάντ και τη Ντόχα να συμμετάσχουν σε μια συντονισμένη στρατιωτική απάντηση και κινήθηκε πιο κοντά στις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις.

Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε, προειδοποιώντας ότι μια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ευρύτερο πόλεμο και επέλεξε περισσότερο τη διπλωματική οδό.

Η διαφορά αυτή αντανακλά δύο διαφορετικά οράματα για την ασφάλεια στον Κόλπο:

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τάσσονται υπέρ μιας στενής ευθυγράμμισης με το Ισραήλ,

η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ισορροπεί ανάμεσα σε αντίπαλες δυνάμεις και να περιορίζει την εξάπλωση της σύγκρουσης.

Η διαφωνία δεν περιορίστηκε στη διπλωματία.

Τον Μάιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες συμμετοχής, αιφνιδιάζοντας το Ριάντ στην κορύφωση της σοβαρότερης ενεργειακής κρίσης εδώ και μια γενιά.

Το Ιράκ στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει τη δική του συμμετοχή στον οργανισμό, εφόσον δεν εξασφάλιζε υψηλότερο ανώτατο όριο παραγωγής.

“Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για τα κράτη του Κόλπου”, δήλωσε ο Ντενί Μποσάρ, Γάλλος πρώην πρέσβης στη Μέση Ανατολή και σύμβουλος στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Το Ισραήλ, όπως ανέφερε, επιδιώκει να “αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή” και να “ελέγξει την άμεση γειτονιά του”.

“Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τις χώρες του Κόλπου, με εξαίρεση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα”, πρόσθεσε.

Η κρίση επεκτείνεται στη Δύση

Η κρίση προκάλεσε επίσης νέες εντάσεις στο εσωτερικό της δυτικής συμμαχίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Εκείνες αρνήθηκαν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του “δεν θα παρασυρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο”.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας τόνισε: “Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος”, ενώ η Ισπανία απαγόρευσε τη χρήση των στρατιωτικών βάσεών της, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία παράνομη.

Η σύγκρουση επιβάρυνε περαιτέρω μια συμμαχία που είχε ήδη κλονιστεί από τις απειλές του Τραμπ σχετικά με τη δανική Γροιλανδία και από την αμφισβήτηση της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης.

Η Τουρκία, η οποία φιλοξένησε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, επιχείρησε να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της σημασία ως γέφυρα μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις για αύξηση των αμυντικών τους δαπανών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η αυξανόμενη σημασία της Άγκυρας έγινε εμφανής όταν ο Τραμπ κινήθηκε προς την κατεύθυνση να επιτρέψει στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35 – των πιο προηγμένων αεροσκαφών αυτού του τύπου στον κόσμο – παρά τις έντονες αντιδράσεις του Ισραήλ, μολονότι τελικώς δεν δεσμεύτηκε σε κάτι τέτοιο.

Ο πόλεμος του Ιράν γκρέμισε την εικόνα του ασφαλούς καταφυγίου στον Κόλπο

Ο πόλεμος με το Ιράν κατέστρεψε επίσης την εικόνα των πόλεων του Κόλπου ως ασφαλών καταφυγίων μακριά από τις συγκρούσεις της περιοχής.

Πουθενά η ανατροπή αυτή δεν αποτυπώθηκε πιο έντονα από το Ντουμπάι.

Σειρήνες ακούστηκαν ανάμεσα στους γυάλινους ουρανοξύστες της πόλης, ενώ πύραυλοι αναχαίτισης διέσχιζαν τον ουρανό κοντά στον Μπουρτζ Χαλίφα και καπνός κάλυπτε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της περιοχής.

Το Ιράν εξαπέλυσε σχεδόν 3.000 drones και βαλλιστικούς πυραύλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν, όμως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ λιμάνια, ξενοδοχεία και ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πτήσεις και η επιχειρηματική δραστηριότητα επανήλθαν γρήγορα, όμως οι επιπτώσεις παραμένουν.

Ακόμη και αφού η καθημερινότητα επέστρεψε σε μεγάλο βαθμό στους κανονικούς ρυθμούς της, οι επιθέσεις ανάγκασαν το Ντουμπάι να υπερασπιστεί μια φήμη που επί δεκαετίες αποτέλεσε θεμέλιο του οικονομικού του μοντέλου: την εικόνα μιας σταθερής πόλης που προσελκύει κεφάλαια, επιχειρήσεις και εργαζομένους από όλο τον κόσμο.

Το πετρέλαιο, οι ναύλοι και το κόστος του πολέμου

Η τιμή του Brent εκτοξεύθηκε στα 126,41 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο, από 72,48 δολάρια την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 4,50 δολάρια το γαλόνι, ενώ οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων αυξήθηκαν απότομα.

Έκτοτε, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν πλήρως, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να παραμείνει αυξημένο, καθώς οι πλοιοκτήτες ενσωματώνουν πλέον στα κόστη τους τον κίνδυνο μιας νέας διακοπής της ναυσιπλοΐας.

Ορισμένες απώλειες θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο.

Η επίθεση του Ιράν στις 18 Μαρτίου κατά του Ρας Λαφάν στο Κατάρ προκάλεσε ζημιές σε δύο μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας της χώρας.

Οι επισκευές ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια.

Οι Ευρωπαίοι αγοραστές συνεχίζουν να αναζητούν εναλλακτικά φορτία, διατηρώντας την πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, λιπασμάτων και πετροχημικών.

Σε ολόκληρη την Αφρική, το υψηλότερο κόστος καυσίμων και λιπασμάτων επιβαρύνει τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αυξάνει τις τιμές των τροφίμων και απειλεί τις μελλοντικές σοδειές.

Η εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ επανεξετάζεται

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ ανάγκασε τις κυβερνήσεις του Κόλπου να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι οικονομίες τους με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η παραγωγή ενέργειας περιορίστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να μειώνουν σε κάποια στιγμή την παραγωγή τους κατά τουλάχιστον 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — περίπου το 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν πλέον νέες υποδομές εκτός της περιοχής του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να μειώσουν μόνιμα την εξάρτησή τους από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Η κρίση απέδειξε ότι ακόμη και οι πλουσιότερες χώρες του Κόλπου παραμένουν ευάλωτες σε ένα γεωπολιτικό σοκ.

Για δεκαετίες, η στρατηγική τους βασίστηκε στην ιδέα ότι μπορούσαν να διαχωρίσουν την οικονομική ανάπτυξη από τις συγκρούσεις της περιοχής.

Ο πόλεμος απέδειξε ότι αυτή η εποχή έχει τελειώσει.

Η επέκταση του Ισραήλ

Το Ισραήλ βγήκε από τους πολέμους ισχυρότερο στο πεδίο της μάχης, αλλά περισσότερο απομονωμένο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή των τελευταίων ετών.

Η πιο άμεση αλλαγή μετά την επίθεση της Χαμάς – κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και επηρεάστηκε κάθε πτυχή της ισραηλινής κοινωνίας – ήταν ότι η λύση των δύο κρατών κινήθηκε ακόμη πιο κοντά προς την εξαφάνιση.

Χρόνια ισραηλινού αποκλεισμού στη Γάζα και κατοχής στη Δυτική Όχθη είχαν ήδη αποδυναμώσει τις προοπτικές δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Όμως το τραύμα της 7ης Οκτωβρίου σκλήρυνε τη στάση μεγάλης μερίδας της ισραηλινής κοινωνίας, με πολλούς Ισραηλινούς να θεωρούν πλέον τόσο ένα παλαιστινιακό κράτος όσο και τις δυνάμεις που υποστηρίζει το Ιράν στην περιοχή υπαρξιακές απειλές.

Η κυβέρνηση επιτάχυνε την επέκταση των εποικισμών, αύξησε τις προσπάθειες για ουσιαστική προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης και πριν από δύο χρόνια η Κνεσέτ απέρριψε επίσημα τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Το Ιράν και οι ένοπλες οργανώσεις που στηρίζει συνεχίζουν να τάσσονται υπέρ της καταστροφής του ισραηλινού κράτους.

Το Ισραήλ, με ευρεία εσωτερική υποστήριξη, έχει δηλώσει ότι θα εξαλείψει αυτές τις απειλές.

Στο πλαίσιο ενός νέου δόγματος ασφαλείας, το οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο ώστε να αποφευχθεί μια νέα επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου, ο στρατός επέκτεινε τις επιχειρήσεις του πέρα από τη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν βαθύτερα στον Λίβανο για να αντιμετωπίσουν τη Χεζμπολάχ, εκτοπίζοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, σκοτώνοντας χιλιάδες, ακόμη και καταστρέφοντας ολόκληρα χωριά.

Παράλληλα, κατέλαβαν λωρίδες της νότιας Συρίας.

Οι στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ, τις οποίες η κυβέρνηση παρουσιάζει ως αμυντικές επιχειρήσεις, όμως, ενίσχυσαν τη διεθνή απομόνωσή του.

Έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η Βρετανία ανέστειλε εμπορικές διαπραγματεύσεις και ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέτασε κατά πόσο το Ισραήλ παραβίασε τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εμπορικής συμφωνίας του.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία προστέθηκαν σε περίπου 150 χώρες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος.

Η δοκιμασία της σχέσης ΗΠΑ–Ισραήλ και η αντοχή του ιρανικού δικτύου επιρροής

Παρά την αυξανόμενη διεθνή κριτική, οι ΗΠΑ – τόσο υπό τον Τζο Μπάιντεν όσο και υπό τον Ντόναλντ Τραμπ – διατήρησαν μια πολιτική “ασφυκτικής αγκαλιάς” προς το Ισραήλ, παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια, όπλα και διπλωματική κάλυψη, ακόμη και όταν η στάση του Ισραήλ στη Γάζα το μετέτρεψε σε διεθνώς απομονωμένο κράτος.

Η προσέγγιση αυτή δέχεται πλέον νέες πιέσεις, καθώς ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον παρέσυρε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ η ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ο Νετανιάχου είχε επί χρόνια παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον μοναδικό πολιτικό που μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ, ιδιαίτερα λόγω της στενής προσωπικής σχέσης του με τον Τραμπ.

Ωστόσο, η επιλογή του Ισραηλινού πρωθυπουργού να ταυτιστεί όλο και περισσότερο με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα την τελευταία δεκαετία αποξένωσε μεγάλο μέρος των Δημοκρατικών ψηφοφόρων στις ΗΠΑ και μετέτρεψε για πρώτη φορά το Ισραήλ σε ένα βαθιά κομματικοποιημένο ζήτημα στην αμερικανική πολιτική.

Τον Απρίλιο, 40 από τους 47 Δημοκρατικούς γερουσιαστές ψήφισαν κατά ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του AP-NORC που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν το 60% των Δημοκρατικών – συμπεριλαμβανομένου του 51% των εβραίων Δημοκρατικών – και το 40% του συνόλου των Αμερικανών ενηλίκων θεωρούν ότι οι ΗΠΑ είναι “υπερβολικά υποστηρικτικές” προς το Ισραήλ.

Η διαφωνία αυτή αρχίζει να εμφανίζεται και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με γνωστές συντηρητικές φωνές, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, να παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ στο συγκεκριμένο θέμα.

Για πρώτη φορά, η δημοσκόπηση της Gallup έδειξε ότι οι Αμερικανοί αισθάνονται μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους παρά προς τους Ισραηλινούς.

Το 41% δήλωσε ότι τάσσεται περισσότερο υπέρ των Παλαιστινίων, έναντι 36% που εξέφρασε μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Ισραηλινούς.

Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με το 2021, όταν οι Ισραηλινοί προηγούνταν με 60% έναντι 23%.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο ο Δημοκρατικός πρώην βουλευτής και πρώην επιτελάρχης του Λευκού Οίκου επί Μπαράκ Ομπάνα, Ραχμ Εμάνουελ – ένας από τους πιο γνωστούς εβραίους πολιτικούς στις ΗΠΑ – όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέκριναν τη στρατιωτική συμπεριφορά του Ισραήλ, προκαλώντας ερωτήματα για το μέλλον της συμμαχίας.

“Η άνευ όρων υποστήριξη σάς επέτρεψε να αρνηθείτε τρόφιμα και ιατρική βοήθεια σε αθώους Παλαιστινίους που υποφέρουν στη Γάζα, αφήνοντας τον κόσμο να συμπεράνει ότι οι Ισραηλινοί όχι μόνο θέλουν να σκοτώσουν τους Παλαιστινίους, αλλά είναι εντελώς αδιάφοροι για τον θάνατο, την καταστροφή και τον πόνο τους”, δήλωσε ο Εμάνουελ σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ο Βανς είχε δηλώσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα ότι το Ισραήλ δεν μπορεί απλώς να “σκοτώνει για να βρει λύση” σε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει.

Η σχέση Νετανιάχου–Τραμπ έχει επίσης εξελιχθεί σε πολιτικό βαρίδι για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να χάσει τις εκλογές το φθινόπωρο, καθώς περισσότεροι Ισραηλινοί εμφανίζονται απογοητευμένοι από τη διαρκή αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία αφήνει το Ιράν όχι μόνο ανέπαφο αλλά πιθανώς ισχυρότερο από πριν.

Οι σύμμαχοι του Ιράν: Πληγωμένοι αλλά ακόμη επικίνδυνοι

Το περιφερειακό δίκτυο του Ιράν βγήκε από τον πόλεμο βαριά τραυματισμένο, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να απειλεί το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία διατήρησε την ικανότητα να επιβάλει τεράστιο κόστος στην παγκόσμια οικονομία.

Η σύγκρουση παρέσυρε σχεδόν αμέσως οργανώσεις που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές.

Η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο μπήκε στη σύγκρουση, ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ισραήλ αρχικά άρχισε να πλήττει τους συμμάχους του Ιράν στη Γάζα και στη συνέχεια επέκτεινε την εκστρατεία του κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Καθώς χτυπούσε τους συμμάχους της Τεχεράνης, η ίδια η ικανότητα του Ιράν να απαντήσει φαινόταν περιορισμένη.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και αραβικοί εταίροι αναχαίτισαν την πλειονότητα των εκατοντάδων drones και πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν τον Απρίλιο του 2024.

Το πιο ταπεινωτικό πλήγμα για το δίκτυο του Ιράν ήρθε τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, όταν πράκτορες ασφαλείας της Μοσάντ ενεργοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε βομβητές (pagers) που χρησιμοποιούσαν στελέχη της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Δέκα ημέρες αργότερα, το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε μια μεγάλη αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Το Ιράν υπέστη νέο πλήγμα όταν ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν στη συνέχεια τμήματα της Συρίας, ενώ την εξουσία ανέλαβε ο Άχμεντ αλ Σαράα, πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα, ο οποίος αργότερα έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο και στο Λονδίνο, πριν συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Με την περιφερειακή άμυνα του Ιράν σημαντικά αποδυναμωμένη, το Ισραήλ στράφηκε απευθείας εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τον Ιούνιο του 2025 ξεκίνησε έναν πόλεμο 12 ημερών κατά των πυρηνικών και στρατιωτικών υποδομών του Ιράν.

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν βομβαρδίζοντας τις πιο καλά προστατευμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Οι επιθέσεις άφησαν άγνωστη την τύχη του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ανάγκασαν το πυρηνικό του πρόγραμμα να μετακινηθεί ακόμη βαθύτερα σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Η τελική αναμέτρηση και το αβέβαιο αποτέλεσμα

Ο σημερινός πόλεμος Τραμπ–Νετανιάχου, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κορυφαίων Ιρανών διοικητών.

Οι δύο ηγέτες πίστευαν ότι θα πετύχουν μια εύκολη νίκη, η οποία θα ολοκληρωνόταν μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, και ήλπιζαν ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος.

Η απάντηση της Τεχεράνης απέδειξε το αντίθετο.

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε ολόκληρο τον Κόλπο και κινήθηκε για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ.

Μετά από περισσότερες από 100 ημέρες διακεκομμένων συγκρούσεων, ο Τραμπ είχε ισχυρούς λόγους να επιδιώξει συμφωνία.

Η τιμή της βενζίνης είχε ξεπεράσει τα 4 δολάρια, ο πληθωρισμός αυξανόταν και οι ενδιάμεσες εκλογές πλησίαζαν.

Στις 17 Ιουνίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν στις Βερσαλλίες.

Η Ουάσινγκτον επέστρεψε στη διπλωματία με ένα Ιράν πληγωμένο και φτωχότερο, αλλά ταυτόχρονα αποφασισμένο και ακόμη ικανό να επιβάλει τίμημα για τον τερματισμό του πολέμου.

Στη συμφωνία – η οποία μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει εύθραυστη – η Τεχεράνη εξασφάλισε χαλάρωση των περιορισμών στις πωλήσεις πετρελαίου, οι οποίοι έκτοτε ανεστάλησαν, καθώς και την προοπτική πρόσβασης σε δεσμευμένα κεφάλαια.

Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποδεχθεί ακόμη σαφείς περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ούτε έχει εγκαταλείψει το στρατηγικό της πλεονέκτημα στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα πιο απογοητευμένος από την αδυναμία του να τερματίσει τον πόλεμο.

Τις τελευταίες ημέρες εξέφρασε την οργή του κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς τους Ιρανούς ηγέτες “σκουπίδια” και δηλώνοντας ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει.

“Ο πόλεμος μπορεί τελικά να έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ιράν”, δήλωσε ο Γιασέρ Οσμάν, πρώην απεσταλμένος της Αιγύπτου στην Τεχεράνη και πρώην πρέσβης στην Παλαιστινιακή Αρχή.

“Το ιρανικό καθεστώς είναι πιθανό να εξέλθει ισχυρότερο και πιο αποφασισμένο από ό,τι πριν”, πρόσθεσε.

Capital.gr