Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της χώρας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την εκ νέου επιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και σε ερώτημα αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

BREAKING – Trump says deal with Iran still 'possible' pic.twitter.com/t2rzOBmmhD July 13, 2026

protothema.gr