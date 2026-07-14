Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της φονικής πυρκαγιάς στην επαρχία της Αλμερία στην Ισπανία αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων που προσπάθησαν μάταια να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Ανάμεσα στα καμένα συντρίμμια βρίσκεται ένα όχημα στο οποίο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Βρετανοί υπήκοοι. Το αυτοκίνητο φαίνεται πως εγκλωβίστηκε όταν οι επιβάτες του προσπάθησαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, ακολουθώντας μια εναλλακτική διαδρομή μακριά από τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η φονική πυρκαγιά στην Ισπανία

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης σε μια ημι-άνυδρη περιοχή κοντά στα βουνά της Σιέρα ντε Λος Φιλάμπρες, στην επαρχία της Αλμερία, και μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Στον ίδιο χωματόδρομο κοντά στην περιοχή Μπεντάρ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, οι διασώστες εντόπισαν πέντε ακόμη εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα. Όλα φαίνεται πως σταμάτησαν στο ίδιο σημείο, όταν οι οδηγοί τους βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα πύρινο μέτωπο που έκλεισε κάθε πιθανή έξοδο. Δεν είναι σαφές αν ο δρόμος οδηγούσε σε αδιέξοδο ή είχε μπλοκαριστεί από τις φλόγες. Το τραγικό αποτέλεσμα όμως ήταν το ίδιο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένα από τα καμένα σασί βρέθηκε στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα οχήματα. Η θέση του αφήνει να εννοηθεί ότι ο οδηγός, πιθανότατα μέσα στον πανικό του, προσπάθησε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει από τον δρόμο που είχε ακολουθήσει, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε εγκλωβιστεί στην πύρινη λαίλαπα.

Τουρίστες παγιδευμένοι στον πύρινο εφιάλτη

Ο αναπληρωτής περιφερειακός υπουργός Υγείας, Προεδρίας και Έκτακτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, επιβεβαίωσε ότι «δυστυχώς, η απόφαση ορισμένων ανθρώπων να ακολουθήσουν διαδρομές εκκένωσης διαφορετικές από αυτές που είχαν υποδείξει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετατράπηκε σε θανατηφόρα παγίδα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο ίδιο περιστατικό ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, πιθανότατα Βρετανοί, παγιδεύτηκε στις φλόγες.

«Το τιμόνι τους βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά από αυτή που συνηθίζεται στην Ισπανία» σημείωσε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι επρόκειτο πιθανότατα για βρετανικό αυτοκίνητο.

Στο δεύτερο περιστατικό, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να βρουν διαφυγή πεζή.

«Περπατούσαν, είχαν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους και πιθανότατα έψαχναν μια διέξοδο. Ωστόσο, είχαν ακολουθήσει μια διαδρομή διαφορετική από αυτή που είχαν υποδείξει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι συνέπειες ήταν τρομερές», είπε.

Ο δήμαρχος του Μπεντάρ, Άνχελ Φρανσίσκο Κολάδο Φερνάντες, ανέφερε ότι οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Επιμείναμε στους ανθρώπους που δεν ήθελαν να φύγουν ότι έπρεπε να το κάνουν», είπε.

Μάχη με τις φλόγες και ταυτοποίηση των θυμάτων

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες συνέχιζαν τη μάχη με την πυρκαγιά, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ξεπέρασε τους 1.400.

Οι περιφερειακές αρχές της Ανδαλουσίας εκτιμούν ότι 11 από τα 12 θύματα πιθανότατα είναι αλλοδαποί, κυρίως Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι σοροί είχαν υποστεί τόσο σοβαρά εγκαύματα ώστε οι πρώτες νεκροψίες δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν το φύλο ή την ηλικία των νεκρών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραλάβει τα πτώματα των 12 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Λος Γκαγιαρδός.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι συλλέχθηκαν βιολογικά δείγματα από κάθε θύμα, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Μαδρίτη, ώστε να γίνει η αναγνώριση μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Το ζευγάρι που βρέθηκε ζωντανό σε φαράγγι

Μέσα στην τραγωδία υπήρξε και μια δραματική επιχείρηση διάσωσης. Ένα ζευγάρι Βρετανών εντοπίστηκε ζωντανό στον πυθμένα ενός φαραγγιού, έχοντας εγκαύματα στο 40% του σώματός του.

Οι δύο άνθρωποι, που αρχικά θεωρούνταν αγνοούμενοι και υπήρχαν φόβοι ότι είχαν χάσει τη ζωή τους, μεταφέρθηκαν επειγόντως σε νοσοκομείο της Αλμερία και στη συνέχεια σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στη Σεβίλλη.

Ο αστυνομικός Πέδρο Μπαρέ, ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, περιέγραψε τη στιγμή που κατάφεραν να τους εντοπίσουν:

«Από την εμπειρία που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει κάτι που σου λέει: “Πήγαινε πίσω και κοίτα ξανά, προσπάθησε άλλη μια φορά”».

Όπως είπε, οι διασώστες άκουσαν έναν αδύναμο ήχο μέσα από την περιοχή της φωτιάς: «Ακούσαμε έναν πολύ αμυδρό ήχο, πολύ μακριά, αλλά αρχικά νομίσαμε ότι ήταν ηχώ». Τελικά, τους βρήκαν την ύστατη στιγμή, μεταδίδει η Daily Mail.

Η φωτιά στην Αλμερία συγκαταλέγεται πλέον στις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Ισπανία τα τελευταία χρόνια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξή της με πιθανή πτώση γραμμής ηλεκτροδότησης.

One of the deadliest wildfires in Spain’s history is raging in the south of the country



At least 12 people have died, and another 23 are reported missing. Due to strong winds, the fire spread extremely quickly — covering up to 15 kilometers in just two hours.



Preliminary… pic.twitter.com/FjzWCeABpA — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

protothema.gr