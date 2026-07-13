Το Γαλλία – Ισπανία δεν είναι απλώς ένας ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι μια ποδοσφαιρική μονομαχία που εδώ και δεκαετίες καθορίζει εποχές, γενιές και… Χρυσές Μπάλες.

Από τον Μισέλ Πλατινί μέχρι τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον Αντρές Ινιέστα, τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ, κάθε αναμέτρηση των δύο εθνικών μοιάζει να σηματοδοτεί την αλλαγή σκυτάλης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η τελευταία παράσταση του Ζιντάν

Η πιο εμβληματική τους αναμέτρηση σε Μουντιάλ ήταν το 2006, όταν η Γαλλία απέκλεισε την Ισπανία με 3-1 στη φάση των «16». Ήταν το βράδυ που ο Ζινεντίν Ζιντάν θύμισε σε όλο τον κόσμο γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, σκοράροντας το τρίτο γκολ και οδηγώντας τους «τρικολόρ» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Εκείνη η ήττα αποτέλεσε μία από τις τελευταίες μεγάλες απογοητεύσεις της παλιάς Ισπανίας, πριν αρχίσει η χρυσή εποχή της.

Από την απόλυτη κυριαρχία… στην ισπανική εκδίκηση

Για πολλά χρόνια η Γαλλία είχε τον πρώτο λόγο στις μεγάλες διοργανώσεις. Νίκησε την Ισπανία στον τελικό του Euro 1984, στα προημιτελικά του Euro 2000 και στο Μουντιάλ του 2006, χτίζοντας μια ψυχολογική υπεροχή απέναντι στους Ίβηρες.

Όμως οι ισορροπίες άλλαξαν.

Η Ισπανία απέκλεισε τη Γαλλία στο Euro 2012, ενώ το καλοκαίρι του 2024 επικράτησε 2-1 στον ημιτελικό του Euro, σε ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία για το αριστούργημα του 16χρονου τότε Λαμίν Γιαμάλ. Έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε ακόμη μία νίκη των Ισπανών, αυτή τη φορά με το εντυπωσιακό 5-4 στο Nations League.

Ο Εμπαπέ ψάχνει τη δική του απάντηση

Η Γαλλία φτάνει στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 έχοντας έναν επιπλέον λόγο να θέλει τη νίκη. Δεν είναι μόνο το εισιτήριο για τον τελικό, αλλά και η ευκαιρία να πάρει τη δική της εκδίκηση για τις δύο πιο πρόσφατες ήττες από τη «Ρόχα».

Από την άλλη, η Ισπανία θέλει να επιβεβαιώσει πως πλέον εκείνη είναι το νέο αφεντικό της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής.

Με τον Εμπαπέ απέναντι στον Γιαμάλ και δύο από τις πιο ταλαντούχες γενιές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να συγκρούονται, ο ημιτελικός του Ντάλας μοιάζει με κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια αντιπαλότητα που εδώ και τέσσερις δεκαετίες γράφει ιστορία.

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