H ορκωμοσία της νέας Γενικής Εισαγγελέως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στεφανή Λόλη-Σιάηλου, έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας στο Λουξεμβούργο, σε μια λιτή τελετή. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Κουν Λένερτς, του οποίου η θητεία επίσης ανανεώθηκε την περασμένη Παρασκευή με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε στο Σώμα ότι, μετά την αποχώρηση του Νικόλα Αιμιλίου για την ανάληψη καθηκόντων δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σώμα των Γενικών Εισαγγελέων λειτουργεί και πάλι με πλήρη σύνθεση.

Ο κ. Λένερτς επισήμανε ότι τα δικαστικά στατιστικά στοιχεία του τρέχοντος έτους επιβεβαιώνουν τη συνεχή αύξηση των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Όπως ανέφερε, «οι υποθέσεις αυτές εγείρουν νέα νομικά ζητήματα, αλλά είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητες, καθώς αφορούν τις επιταγές και τις αξίες που θεμελιώνουν την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Τα ζητήματα αυτά δικαιολογούν πλήρως τη συμβολή των Γενικών Εισαγγελέων σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων».

Αναφερόμενος στη νέα Γενική Εισαγγελέα, χαρακτήρισε τον διορισμό της ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, σημειώνοντας ότι προηγείται μιας «εξαιρετικής και πολυσχιδούς σταδιοδρομίας». Εξήρε το ακαδημαϊκό της έργο, με διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Leicester, τη διδασκαλία και την έρευνα στα πανεπιστήμια Λευκωσίας και Lancashire, καθώς και τη μετέπειτα πορεία της στο University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus), όπου διετέλεσε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής και διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet για το Κράτος Δικαίου και τις Ευρωπαϊκές Αξίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική συμβουλευτική και ερευνητική της δραστηριότητα στον τομέα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας το πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό της έργο σε θέματα όπως η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η κοινωνικοοικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, οι μεταναστευτικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, το κράτος δικαίου, οι ευρωπαϊκές αξίες και οι νομικές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Ο πρόεδρος του ΔΕΕ εμφανίστηκε «βαθιά πεπεισμένος ότι, με αυτή την πλούσια εμπειρία, θα προσφέρετε μια πολύτιμη συμβολή στις εργασίες του Δικαστηρίου», ενώ εκ μέρους του Σώματος τής απηύθυνε τα πιο ειλικρινή συγχαρητήρια και τις θερμότερες ευχές για κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Μετά την παραίτηση του κ. Αιμιλίου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν, με απόφαση της 10ης Ιουλίου 2026, την κα Σιάηλου ως γενική εισαγγελέα στο Δικαστήριο, με θητεία από τις 13 Ιουλίου 2026 έως τις 6 Οκτωβρίου 2027, δηλαδή για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Αιμιλίου.

ΚΥΠΕ