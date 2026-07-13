Το θέμα του τουρκικού σχεδίου για αγωγό φυσικού αερίου προς την Κύπρο έθεσε η κυπριακή πλευρά στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Δευτέρας στις Βρυξέλλες, όπως ανέφερε μετά τη συνεδρίαση η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας του Συμβουλίου της Δευτέρας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σημείωσε σχετικά ότι «η ΕΕ αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε τη Δευτέρα τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες για τα αποτελέσματα του ΣΕΥ, παρά την αποτυχία των “27” να καταλήξουν όσον αφορά την ολότητα της 21ης Δέσμης Κυρώσεων της ΕΕ προς τη Ρωσία. Η Κάλας υπογράμμισε ότι πρόκειται για την 9η συνεχόμενη φορά που οι Υπουργοί της ΕΕ επιβάλλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία, και ότι αυτό γίνεται «με πρωτοφανή ταχύτητα και κλίμακα». Όπως είπε, τα σημερινά μέτρα, μαζί με το επερχόμενο 21ο πακέτο κυρώσεων, περιλαμβάνουν πάνω από 250 καταχωρίσεις, «τον μεγαλύτερο γύρο ατομικών κυρώσεων από την εισβολή της Ρωσίας το 2022».

Ερωτηθείσα αν η 21η Δέσμη θα εγκριθεί έως την Τετάρτη, οπότε και λήγει το ανώτατο όριο τιμής στο πετρέλαιο (price cap), η Κάλας σημείωσε ότι δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις, καθώς και ότι όλοι εργάζονται πάνω στο «σχέδιο Α» για την Τετάρτη, ενώ αν δεν υπάρξει συμφωνία «θα αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε ένα σχέδιο Β». Ως προς αυτό, ευρωπαϊκή πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις, διαβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι όπως και με τα υπόλοιπα πακέτα κυρώσεων, παρά το ότι τεχνικά κλιμάκια, Μόνιμοι Αντιπρόσωποι και Υπουργοί δουλεύουν χωρίς σύμμαχο τον χρόνο, «η ΕΕ πάντα καταφέρνει και φέρνει αποτέλεσμα». Σχολιάζοντας τις αποσύρσεις στοιχείων από το πακέτο που αφορούν την αλιεία και τις θεωρήσεις (ψάρια, βίζες πρώην μαχητών), ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πριν αναλάβει τη θέση «δεν ήξερα ότι τα ψάρια είναι τόσο γεωπολιτικά», αλλά διαβεβαίωσε πως «στο τέλος θα έχουμε πάλι ένα ισχυρό πακέτο».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν ταυτόχρονα κυρώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα που διευκολύνει τις ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς το ως «το μεγαλύτερο πακέτο κυβερνοκυρώσεων που έχει υιοθετήσει ποτέ η ΕΕ». Η ΕΕ θα καλέσει επίσης Ρώσο εκπρόσωπο για εξηγήσεις σχετικά με τη ρωσική κυβερνοεκστρατεία.

Η Κάλας άσκησε δριμεία κριτική στην απόφαση της ΔΟΕ να επιτρέψει την επιστροφή Ρώσων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις, λέγοντας ότι «είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα» και ότι συμπίπτει με ρωσικά χτυπήματα που σκοτώνουν αμάχους στην Ουκρανία σε ρεκόρ αριθμό. «Έτσι φαίνεται ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανταμείβει τέτοιες επιθέσεις», ανέφερε.

Σχετικά με τους περιορισμούς στο εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς, η κ. Κάλας διευκρίνισε ότι η επιλογή με τη μεγαλύτερη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη είναι «η απαγόρευση του εμπορίου με τους παράνομους οικισμούς», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι «δεν είναι επιλογές εναντίον του Ισραήλ» αλλά «εναντίον των παράνομων οικισμών που υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών». Παραδέχθηκε ότι η ΕΕ δεν έχει καταφέρει να επιτύχει ενιαία θέση, αν και «υπάρχει νομική γνωμοδότηση ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και με ειδική πλειοψηφία».

Επιπλέον, η ΕΕ ανακοίνωσε επέκταση των κυρώσεων με απαγόρευση εισαγωγών χρυσού και περιορισμούς σε χημικά εξόρυξης, «για να κοπούν βασικές πηγές χρηματοδότησης της σύγκρουσης» στο Σουδάν.

ΚΥΠΕ