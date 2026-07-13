Ο θεσμικός διάλογος με τις Βρυξέλλες θα πρέπει να βασίζεται στην «ισότητα» και την «αμοιβαία εμπιστοσύνη», υποστήριξε η τουρκοκυπριακή ηγεσία μετά τον διορισμό του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Επιτροπής για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τη «Γενί Ντουζέν», ο «υφυπουργός» της «προεδρίας» Μεχμέτ Ντανά σχολίασε τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση εσωτερική θεσμική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τουρκοκυπριακής πλευράς θα πρέπει να αναπτυχθεί στη βάση της «ισότητας» και της «αμοιβαίας εμπιστοσύνης».

Ο κ. Ντανά υποστήριξε ακόμη ότι, λόγω της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του δικαιώματος αρνησικυρίας στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, η ΕΕ «δυσκολεύεται να παραμείνει πλήρως αμερόληπτη». Πρόσθεσε ότι γι’ αυτόν τον λόγο η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης τόσο με την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος στον νέο ειδικό εκπρόσωπο, δήλωσε ότι αναμένει από τον Φίτο να συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεων και του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τουρκοκυπριακής πλευράς «σε μια υγιή και ισότιμη βάση».

Επανέφερε επίσης τις πάγιες θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ το 2004 σχετικά με την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος, περιλαμβανομένου του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο. Όπως ανέφερε, η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών από τον Φίτο «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» θα αποτελούσε τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή στήριξη στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Τέλος, ο κ. Ντανά επανέλαβε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά διατηρεί, όπως υποστήριξε, τη βούλησή της για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση και εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την αναζωογόνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

ΚΥΠΕ