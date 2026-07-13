Όπως μετέδωσε αργά το απόγευμα της Δευτέρας το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 5%, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και θα χρεώνουν 20% επί της αξίας του φορτίου σε κάθε πλοίο που θα διαχίζει το πιο ευαίσθητο πέρασμα ενεργειακών προϊόντων στον κόσμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 4,06 δολάρια ή 5,34% στα 80,07 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 3,74 δολάρια ή 5,24% στα 75,15 δολάρια το βαρέλι.

Το πετρέλαιο ανέβηκε μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον αποκλεισμό και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν αποζημίωση 20% για όλα τα φορτία που μεταφέρονται μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Η επαναφορά των περιορισμών στην ιρανική θαλάσσια κυκλοφορία από τον Πρόεδρο Τραμπ, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις αντιποίνων και τη δραστική μείωση των ροών πλοίων μέσω του στενού, έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη διαθεσιμότητα εφοδιασμού», αναφέρει το Reuters, οι αναλυτές της Gelber & Associates σε σημείωμά τους.