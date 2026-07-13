Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) πήρε σαφή θέση απέναντι στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι δεν υφίσταται νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων σε στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Όπως αναφέρει το Arabnews.com, η παρέμβαση του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για τη ναυτιλία έρχεται ως απάντηση στις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλουν οικονομική επιβάρυνση στα εμπορεύματα που διακινούνται μέσω ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου.

Σύμφωνα με τον IMO, το ισχύον διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικών τελών διέλευσης σε στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη και ανεμπόδιστη διέλευση αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς ναυτιλιακού πλαισίου.

Η τοποθέτηση αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συζήτηση γύρω από το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους διέλευσης ζήτημα με ευρύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

protothema.gr