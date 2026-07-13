Την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή.

Παράλληλα, γνωστοποίησε την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν την προστασία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth social:

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάστηκε έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να εξέλθουν. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση του Στενού. Οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», αλλά ως εκ τούτου, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για οποιοδήποτε κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και η διαμόρφωση θα ξεκινήσουν αμέσως. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ

«Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε εμείς. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού. Ίσως το αποκαλέσουμε φύλακα άγγελο του στενού. Και θα πρέπει να μας αποζημιώσουν γι’ αυτό», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπίσει την ιρανική απειλή «πριν από 47 χρόνια», σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν «σε όλα» κατά τη διάρκεια πρόσφατης 11ωρης συνάντησης στην Ουάσινγκτον, με το Ιράν να απαιτεί στη συνέχεια αλλαγές στη συμφωνία.

Τεχεράνη προς Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε αμερικανικό έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, απάντησε στον Τραμπ τη Δευτέρα το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε απόπειρα του αμερικανικού στρατού να οργανώσει τη διέλευση πλοίων από το Στενό εκτός των διαδρόμων που έχει ορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντίσταση».

Σε χαμηλό πέντε εβδομάδων η διέλευση

Τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά έχει φτάσει σε χαμηλό πέντε εβδομάδων.

Μόλις έξι σκάφη διέσχισαν το πέρασμα την Κυριακή (12/7), σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης θαλάσσιων υδάτων Kpler.

Ένα δεξαμενόπλοιο με δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου και ένα άλλο που μετέφερε 500.000 βαρέλια προϊόντων πετρελαίου από το Κουβέιτ ήταν μεταξύ εκείνων που εξήλθαν από τα Στενά. Ακόμη ένα τάνκερ που ελέγχεται από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι έφυγε από το στενό μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, σύμφωνα με τα στοιχεία, και ταξιδεύει προς το λιμάνι Νταχέτ στην Ινδία, σύμφωνα με το SkyNews.

Νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο

Στα 78,86 δολάρια το βαρέλι «σκαρφάλωσε» η τιμή πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, με τις αγορές να αντιδρούν μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς αναφοράς Bent της Βόρειας Θάλασσας, που βρίσκεται προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκε κατά 3,75% μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξήθηκε κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

cnn.gr