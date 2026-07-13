Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 4% τη Δευτέρα, καθώς οι μεταφορές ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένουν υπό απειλή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανακοινώνουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 3,10 δολάρια ή 4,08% στα 79,11 δολάρια ξημερώματα Δευτέρας, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,95 δολάρια ή 4,11% στα 74,36 δολάρια το βαρέλι.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα ακόμη κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Κυριακή, πλήττοντας δεκάδες στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες με πυρομαχικά ακριβείας, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Κυριακή ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό για εμπορική κυκλοφορία, αν και το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι έκλεισε το στενό αφότου ένα πλοίο ταξίδεψε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή και χτυπήθηκε.

Ωστόσο, όπως γράφει το Reuters, μόλις έξι πλοία διέσχισαν το στενό την Κυριακή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το Kpler, ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και πέντε εβδομάδες.