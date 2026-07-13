Σε νέο κύκλο επικίνδυνης έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ιρανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και εμπορικών πλοίων.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ (όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζασκ) αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην ενδοχώρα (Μπουσέρ).

Οι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου, αναφέρει το Al Jazeera, όσον αφορά την εξουσία που προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 12, 2026

Με το κύμα των επιθέσεων σε εξέλιξη, ο εκπρόσωπος της CENTCOM, δήλωσε ότι «δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρίψει με επιτυχία έναν ιρανικό πύραυλο κρουζ και ένα μη επανδρωμένο drone αυτοκτονίας».

Η απάντηση του Ιράν ήταν να εξαπολύσει για άλλη μια φορά «μεγάλης κλίμακας», όπως τις χαρακτηρίζει, επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drone κατά «εχθρικών βάσεων» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Salvo of Iranian short-range ballistic missiles fired from Jam towards US forces in Bahrain just a few moments ago. pic.twitter.com/FxkGGeMCK3 July 13, 2026

Σειρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, όπυ η έδρα του Πέμπτου Στόλου, αλλά και στην Ιορδανία όπου και χθες το Ιράν είχε χτυπήσει βάση όπου εδρεύουν τα αμερικανικά drone επιτήρησης MQ-9. Η Ιορδανία έκλεισε μάλιστα για προληπτικούς λόγους το αεροδρόμιο του Αμάν.

Ένας νεκρός στο Ιράν

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η αμερικανική επίθεση έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών, λένε οι ιρανικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ανώτατο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης.

Άλμα για τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια περί τη 01:10, μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Παράλληλα, η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

Οι αναλυτές, όπως σημειώνει το Al Jazeera, εκτιμούν ότι, αν συνεχιστεί το κύμα επιθέσεων και πληγμάτων, θα δούμε την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι, με τον κίνδυνο για τις πετρελαϊκές οικονομίες της Μέσης Ανατολής από τις επιθέσεις να εξακολουθεί να είναι ορατός.

CENTCOM: Στόχος να μην επιτίθεται το Ιράν σε εμπορικά πλοία

Σε ανάρτησή της η CENTCOM αναφέρει ότι, με εντολή Τραμπ, «σήμερα, στις 5 μ.μ. [ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλ. μεσάνυχτα στην Ελλάδα], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητά του να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ».

Σημειώνει ακόμη ότι «ο Ανώτατος Διοικητής δηλ. ο Αμερικανός πρόεδρος] έδωσε εντολή για τις επιθέσεις αυτές, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι ιρανικές δυνάμεις».

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Ιράν: Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ομάν

Εν τω μεταξύ, το Ιράν, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «καταδίκασε σθεναρά» τα αμερικανικά πλήγματα ενώ κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη επιρρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνει ακόμη ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και ότι, «δυστυχώς, οι ΗΠΑ εμπόδισαν την επίτευξη αποτελέσματος σε αυτό το ζήτημα μέσω ανοιχτών και κρυφών πιέσεων προς το Ομάν». Επίσης, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών ως «καθαρά ψεύδη που πηγάζουν από την απελπισία».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στα αμερικανικά ΜΜΕ ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια συμφωνία το Σάββατο, σύμφωνα με την οποία «παραιτούνταν από τα πάντα», αλλά «τότε, ξαφνικά, δύο ώρες αργότερα, χτύπησαν ένα πλοίο με ένα drone».

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αρχίσει τα πλήγματα κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, με το Ιράν να απαντά χθες Κυριακή με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και σειρά πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, το Ιράν είχε επιτεθεί σε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία με τη δικαιολογία ότι ακολουθούσε «μη εγκεκριμένη διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ. Ένας Ινδός ναυτικός είναι αγνοούμενος μετά την επίθεση.

protothema.gr