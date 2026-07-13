Κομβικό ρόλο στην διαδικασία απεξάρτησης των αραβικών χωρών από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να διαδραματίσει η DP World, η οποία, ως γνωστό, μέσω της θυγατρικής της, DP World Limassol Limited, ανέλαβε το Τερματικό Σταθμό Γενικού Εμπορίου καθώς και το κομμάτι των Θαλάσσιων Υπηρεσιών στο Λιμάνι Λεμεσού. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, η DP World σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα νέο λιμάνι και ένα τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτι που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τον κόμβο Jebel Ali και θα παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται στο δημοσίευμα των FT, ο φορέας εκμετάλλευσης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι, βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι στο ίδιο εμιράτο, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η DP World έχει γίνει μια από τις πιο διεθνώς παραγωγικές οντότητες των ΗΑΕ, χτίζοντας μια αυτοκρατορία λιμένων και logistics σε όλο τον κόσμο, αλλά το Jebel Ali παραμένει το κόσμημα του ομίλου στο Ντουμπάι.

Η μετατόπιση μέρους της χωρητικότητας του λιμένα εκτός Ντουμπάι σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή για το εμιράτο, το οποίο έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιος εμπορικός και χρηματοοικονομικός κόμβος εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη της Jebel Ali. Ωστόσο, τα σχέδια της DP World φαίνεται ότι ευθυγραμμίζονται με μια ευρύτερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης των ΗΑΕ για την προσπάθεια θωράκισης της οικονομίας της έναντι μελλοντικών εχθροπραξιών με το Ιράν, μειώνοντας την εξάρτησή της από το στενό, όπου η ναυτιλία έχει διαταραχθεί από ιρανικά drones και πυραυλικές επιθέσεις μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ.

Το νέο έργο θα εμβαθύνει την παρουσία της DP World στον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντας στα εμπορευματοκιβώτια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από το στενό, πριν μεταφερθούν με φορτηγά δια ξηράς στο Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Το νέο λιμάνι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός ενάμιση έτους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της εταιρείας.

Πάντως, η μετακίνηση προς τα ανατολικά δεν σημαίνει ότι το Jebel Ali θα αντικατασταθεί πλήρως. Εδώ και δεκαετίες, ο κόμβος αποτελείται από μια τεράστια οικονομική ελεύθερη ζώνη, αποθήκες δίπλα σε εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας. «Το Jebel Ali θα συνεχίσει να είναι το Jebel Ali», δήλωσε στους FT ανώτερος αξιωματούχος της εταιρείας. «Δεν θα συρρικνωθεί ποτέ». Το συγκεκριμένο λιμάνι, το οποίο διαχειριζόταν 15,6 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια 20 ποδών πέρυσι, έπαιξε κεντρικό ρόλο στην καθιέρωση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου logistics και επανεξαγωγής, ιδιαίτερα μεταξύ Κίνας και Αφρικής. Αλλά η τοποθεσία του σημαίνει ότι εξαρτάται από τη στενή πλωτή οδό μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Τα σχέδια της DP World καταδεικνύουν πώς ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες στην περιοχή να επανεξετάσουν τις υποδομές και τους οικονομικούς διαδρόμους που αναπτύχθηκαν με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αδιάλειπτη διέλευση μέσω του στενού. Πριν από τον πόλεμο, η κυκλοφορία μέσω του στενού ανερχόταν σε περίπου 135 πλοία την ημέρα, αλλά μόλις που ξεπέρασε τις 40 ημερήσιες διαμετακομίσεις από τότε που η πλωτή οδός κηρύχθηκε για λίγο ξανά ανοιχτή, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν προσωρινή εκεχειρία.

Πάντως, υπογραμμίζεται ότι επισήμως η DP World αρνήθηκε να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες για τυχόν έργα στην ανατολική ακτή, αλλά δήλωσε ότι «υπάρχουν σχέδια στα σκαριά σχετικά με αλλαγές ώστε να ξεπεραστεί αυτή η αναστάτωση».