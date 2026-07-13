Το ΑΛΜΑ χαιρετίζει τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο διορισμός αντανακλά το έμπρακτο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση του προβλήματος.

Το ΑΛΜΑ εκφράζει την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα αξιοποιήσουν το πολιτικό και διπλωματικό τους βάρος προς την Τουρκία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την ουσιαστική κατάληξή τους, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.