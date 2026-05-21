Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι, κατά την εξέταση αιτήματος για ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο πρόσφατες κινήσεις του οφειλέτη αλλά και ενέργειες προηγούμενων ετών, εφόσον αυτές αποδεικνύουν κίνδυνο παρεμπόδισης της είσπραξης της απαίτησης.

Η υπόθεση αφορά την εταιρεία Mr Green, πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων με έδρα τη Μάλτα. Στα τέλη του 2021, αυστριακό δικαστήριο επέβαλε στην εταιρεία την επιστροφή χρημάτων σε Αυστριακό παίκτη, κρίνοντας άκυρη τη σύμβαση λόγω έλλειψης αυστριακής άδειας λειτουργίας.

Καθώς η εταιρεία δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα, ο παίκτης προσέφυγε το 2024 στα αυστριακά δικαστήρια ζητώντας την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε Ιρλανδία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σουηδία. Το αίτημα βασίστηκε σε ενδείξεις ότι η Mr Green είχε διακόψει συνεργασία με αυστριακό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών από το 2021, και υπήρχε κίνδυνος μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων στη Μάλτα.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο μαλτέζικος νόμος του Ιουνίου 2023, ο οποίος περιορίζει την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων σε παρόχους με μαλτέζικη άδεια τυχερών παιγνίων. Το αυστριακό δικαστήριο υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την «επείγουσα ανάγκη» έκδοσης της διαταγής.

Το ΔΕΕ απάντησε ότι τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση όλων των περιστάσεων που επικαλείται ο δανειστής, ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος δυσχερούς είσπραξης της απαίτησης χωρίς προληπτικά μέτρα.

Η απόφαση ενισχύει τη διασυνοριακή εκτέλεση απαιτήσεων στην ΕΕ, προσφέροντας στους πιστωτές μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε πιθανές κινήσεις απόκρυψης ή μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από οφειλέτες.