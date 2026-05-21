Το Πράσινο Κόμμα Κύπρου καταγγέλλει την αδιαφορία του Δήμου Λευκωσίας και του Τμήματος Δασών για τη μαζική ξήρανση δεκάδων πεύκων στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, που αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Παρά τις επανειλημμένες επιστολές από τον Νοέμβριο του 2025, τα ξερά και επικίνδυνα δέντρα παραμένουν κοντά σε πολυσύχναστο χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά από μαθητές, φοιτητές και πολίτες.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Παρά τις επανειλημμένες επιστολές και προειδοποιήσεις που στάληκαν εδώ και μήνες συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2025 προς τον Δήμο Λευκωσίας και το Τμήμα Δασών, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση, ούτε καν απάντηση, ενώ τα ξερά και επικίνδυνα δέντρα παραμένουν μέχρι σήμερα ακοπα μέσα σε έναν πολυσύχναστο δημόσιο χώρο. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μόνο εικόνα εγκατάλειψης του αστικού πρασίνου, αλλά και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς οποιαδήποτε πτώση κλαδιού ή δέντρου μπορεί να θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Τα ξεραμένα πεύκα θα είναι δε το τέλειο προσάναμμα σε περίπτωση ξεσπάσματος πυρκαγιάς!

Το Πράσινο Κόμμα τονίζει ότι η μαζική νέκρωση των πεύκων συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση, την παρατεταμένη ξηρασία και την απουσία ουσιαστικής στρατηγικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. «Η φύση προειδοποιεί εδώ και χρόνια. Η αδράνεια όμως συνεχίζεται. Η εγκληματική αδιαφορία απέναντι στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί πλέον κανονικότητα», αναφέρει το κόμμα. “Το εν λόγω πάρκο χρησιμοποιούν καθημερινά για τη διέλευσή τους μαθητές, φοιτητές και δεκάδες πολίτες πεζοί ή ποδηλάτες με ελλειψη αίσθησης του κινδύνου ο οποίος ελλοχεύει. Αναρρωτιόμαστε πότε οι αρχές θα αρχίσουν να κάνουν τα αυτονόητα!”

Το Πράσινο Κόμμα καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα:

• στην απομάκρυνση των νεκρών δέντρων, πρίν θρηνήσουμε θύματα

• στη διερεύνηση των αιτιών της μαζικής ξήρανσης και τη λήψη άμεσων μέτρων πριν η καταστροφή προχωρήσει σε ολόκληρο το δάσος

• και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και ανανέωσης του αστικού πρασίνου.