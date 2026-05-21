Ο Ακύλας παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την κατάκτηση της δέκατης θέσης στη Eurovision. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για τα συναισθήματά του και επεσήμανε την ανάγκη που ένιωσε να απολογηθεί για το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις προβλέψεις των στοιχημάτων που ήθελαν την Ελλάδα σε υψηλότερη θέση.

Το γεγονός ότι οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν τον έκανε να φοβάται ποια θα ήταν η αντιμετώπιση του κόσμου. Αυτός ήταν και ο λόγος που η αγάπη, η οποία δέχτηκε ο νεαρός τραγουδιστής μετά τον διαγωνισμό, τον εξέπληξε.

Ο Ακύλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 21 Μαΐου και στην αρχή εξήγησε γιατί ένιωσε πως οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο. Όπως είπε: «Μετά τα αποτελέσματα μου είχε κάτσει κάπως βαρύ γιατί είχαν ανέβει πολύ οι προσδοκίες όλο αυτό το διάστημα και λόγω στοιχημάτων που εντέλει έπεσαν εντελώς έξω όλα. Ήμασταν top 3 τους τελευταίους πέντε μήνες. Οπότε είναι λογικό ο κόσμος να το πίστευε τόσο πολύ. Απλά ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να απολογηθώ γι’ αυτή τη θέση, ενώ μέσα μου ήξερα ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου και ότι έχω υπερβεί τα όριά μου και τις δυνάμεις μου. Δηλαδή έκανα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ».

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις, παρά τις προβλέψεις, η αγάπη που δέχτηκε από τους Έλληνες στο αεροδρόμιο της Βιέννης κατά την αναχώρησή του, ήταν μία έκπληξη για εκείνον: «Εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα θυμάμαι. Έφτασα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και είχε πάρα πολλούς Έλληνες εκεί πέρα που μου έλεγαν ”Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να το ζήσουμε όλο αυτό το πράγμα”. Δεν το περίμενα. Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Είχαν ανέβει τόσο πολύ οι προσδοκίες του κόσμου και εγώ το σήκωνα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μετά πραγματικά φοβήθηκα τι θα γίνει».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του

Ο Ακύλας έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά επίσης τόσο στη μητέρα του όσο και στον πατέρα του, δηλώνοντας τυχερός που έχει στο πλευρό του τόσο υποστηρικτικούς γονείς.

Μιλώντας για την πρώτη, εξήγησε ότι ήταν δίπλα του το βράδυ του μεγάλου τελικού και προσπαθούσε να τον παρηγορήσει για το αποτέλεσμα. «Η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο την βραδιά του τελικού, όπου γινόταν πανικός και έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά. Οπότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη. Μου έλεγε “μπράβο” και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο” και ήταν πολύ όμορφο».

ΚλείσιμοΌσον αφορά στον πατέρα του, ο Ακύλας ανέφερε πως εκείνος του επισήμανε πόσο σημαντικό είναι το ότι κατάφερε να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision. Αναρωτιόταν μάλιστα γιατί στενοχωριόταν, αφού είχε ήδη καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό: «Και ο μπαμπάς μου δηλαδή, με τον οποίο μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγε “πας καλά; Είσαι στην Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στενοχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι. Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως, στην αρχή, να κάνουν την προσπάθεια να τα καταλάβουν στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

protothema.gr