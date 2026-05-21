Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μέλος της ΟΕΒ, υπέγραψε νέο Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το ΚΕΒΕ, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των οργανωμένων φορέων της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Το μνημόνιο υπεγράφη στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία από τον Πρόεδρο του CITEA, Γιώργο Μαλέκκο, και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη.

Ο κ. Μαλέκκος δήλωσε ότι στόχος του CITEA είναι η διεύρυνση των ωφελειών για τα μέλη του, μέσω συνεργασιών που προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη, νέες ευκαιρίες, δικτύωση, γνώση και ανάπτυξη για τις εταιρείες του κλάδου.

Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ενεργότερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και δράσεων δικτύωσης.

Ο CITEA συνεχίζει να χτίζει στρατηγικές συνεργασίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα μέλη του και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ψηφιακά έτοιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.