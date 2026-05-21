Αντίστροφα μετρά το χρονόμετρο για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας την ερχόμενη Κυριακή, από την οποία θα προκύψουν οι 56 νέοι αντιπρόσωποι των πολιτών στη Βουλή.

Οι φετινές εκλογές θα μπορούσαν να γραφτούν στην ιστορία για πολλούς λόγους, οι οποίοι μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Προεκλογικά, ωστόσο, έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους ως οι εκλογές της τοξικότητας.

Από την πολιτική αντιπαράθεση είναι αισθητή η απουσία θέσεων και προγράμματος. Η συζήτηση εξελίσσεται με ελάχιστο ουσιαστικό περιεχόμενο, και αναλώνεται σε προσωπικές επιθέσεις, χτυπήματα κάτω από τη μέση και προσπάθειες έκθεσης των αντιπάλων.

Ερμηνεύοντας τις εκστρατείες που κορυφώνονται αυτές τις μέρες, το philenews παρουσιάζει μερικά συμπεράσματα που ξεχωρίζουν, τα οποία απορρέουν από τη στρατηγική που επέλεξαν να χαράξουν οι πρωταγωνιστές.

MVP Οδυσσέας και Νικόλας

Από τους βασικούς πρωταγωνιστές της προεκλογικής είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ έχει ανοίξει τα περισσότερα μέτωπα, με τα βέλη του να εκτοξεύονται καθημερινά και να στοχεύουν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Η ένταση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και το ΔΗΚΟ είναι αυτή που φαίνεται να πουλά περισσότερο, σε μια μάχη που όλα δείχνουν πως θα δοθεί με κάθε κόστος μέχρι τελικής πτώσεως. Οι δύο έρευνες κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη (για κατ’ ισχυρισμόν ψευδορκία και την υπόθεση του ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο) έχουν γίνει βασικό εργαλείο στα χέρια του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος διερωτάται γιατί δεν αποχωρεί από το ψηφοδέλτιο αφού υπάρχουν σκιές, όπως έγινε στην περίπτωση του Δημήτρη Παπαδάκη. Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, από την άλλη, απαντά μιλώντας για «περσινά ξινά σταφύλια» και για επιτροπή που διορίστηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη με σκοπό να τον πλήξει. Από πλευράς του, έριξε στο τραπέζι το χαρτί της αδερφής του Νικόλα Παπαδόπουλου, Αναστασίας, και τη θέση της σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επιχείρησε να αποκρούσει την επίθεση κάνοντας λόγο για την «προσφιλή τακτική» του τέως Γενικού Ελεγκτή να παραποιεί τα γεγονότα.

Εντύπωση προκάλεσαν επίσης οι αναφορές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Βασιλικού, κάτι που δυσαρέστησε έντονα το κόμμα της Αριστεράς. Σημειωτέο, με ανοικτή ερμηνεία, και το γεγονός ότι την επόμενη μέρα υπήρξε αναδίπλωση, όταν ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ άφησε ανοικτό το σενάριο στήριξης Στέφανου Στεφάνου για την προεδρία της Βουλής. Το ΑΛΜΑ εμφανίζεται πλέον πιο προσεκτικό σε αυτή την περίπτωση, σε μια προσπάθεια να κρατήσει τις ισορροπίες για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.

Βολές επί προσωπικού ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αντάλλαξε και με τον Γιώργο Παμπορίδη, υποψήφιο βουλευτή με τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Μια αναφορά του τέως Γενικού Ελεγκτή για αμοιβή πέραν των 2 εκατ. ευρώ στον Γιώργο Παμπορίδη ήταν αρκετή για να ανάψει το φυτίλι. Ο δικηγορικός οίκος που προΐσταται ο πρώην υπουργός Υγείας εκπροσώπησε την ΕΤΥΦΑ στη διαιτησία στο Λονδίνο, για την εξαπάτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την κινεζική κοινοπραξία στο Βασιλικό. Ο ίδιος σήκωσε το γάντι και απάντησε εξηγώντας ότι πρόκειται για ποσά δεδουλευμένα και φορολογημένα, ενώ εξαπέλυσε και ο αυτός τα βέλη του εναντίον του τρόπου που πολιτεύεται ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ.

Χαμηλοί τόνοι από ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ

Ένα άλλο σημείο που ξεχωρίζει, είναι η μειωμένη ένταση στο μέτωπο ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ.

Οι δύο τους, ναι μεν αγωνίζονται οριακά για την πρωτιά βάσει δημοσκοπήσεων, όμως η προτεραιότητα τους αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι ο περιορισμός των διαρροών προς τις νέες πολιτικές δυνάμεις. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα, όπως εξελίσσεται και σε περιόδους που δεν είναι προεκλογικές, χωρίς επιπλέον προσπάθεια πόλωσης.

Αν μια δύναμη πολεμά περισσότερο στην προεκλογική περίοδο το ΑΚΕΛ, αυτή είναι το ΕΛΑΜ. Δεν έλειψαν οι προσωπικές κόντρες Στεφάνου – Χρίστου, με ένα σχόλιο του ΓΓ του ΑΚΕΛ σε σχέση με το πρόβλημα στα μάτια του προέδρου του ΕΛΑΜ να σχολιάζεται αρνητικά. Από την άλλη, μια μπηχτή του Χρίστου Χρίστου ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν βρήκε τον δρόμο για την εφεδρεία το 1974, έδωσε βήμα για μια σκληρή απάντηση από τον γιο του, Χρίστο, που ενδεχομένως να συμβάλει σε περεταίρω συσπείρωση.

Το ΑΚΕΛ ποντάρει πλέον και σε ένα ευρύτερο αφήγημα συνεργασίας από το Κέντρο μέχρι τη Δεξιά, κατηγορώντας ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για πρόθεση συμμαχίας με το ΕΛΑΜ, το οποίο μέχρι πρόσφατα χαρακτήριζαν ως τη Χρυσή Αυγή της Κύπρου.

Φειδίας στο απυρόβλητο

Επιπλέον, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η Άμεση Δημοκρατία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο απυρόβλητο. Οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις φαίνεται να αντιλήφθηκαν, έστω και την υστάτη, ότι τα χτυπήματα με προσωπικές επιθέσεις προς τον Φειδία περισσότερο τον ενισχύουν, παρά τον αποδυναμώνουν.

Η αλλαγή στρατηγικής είναι ευδιάκριτη και στα debate των πολιτικών αρχηγών που διεξάγονται αυτές τις ημέρες στα τηλεοπτικά κανάλια. Η όποια κριτική προς τον Φειδία χαρακτηρίζεται από ήπιο τόνο και περιορίζεται κυρίως σε θέσεις που διατυπώνει στα πάνελ. Αν αυτό είναι ικανό να βάλει φρένο στην οργή του λαού προς τους παραδοσιακούς πολιτικούς ή αν το ποτάμι πράγματι δεν θα γυρίσει πίσω, θα φανεί αργά το βράδυ της Κυριακής.

ΕΛΑΜ χωρίς βασικό αντίπαλο

Τα αποτελέσματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν παγιώσει την εντύπωση ότι το ΕΛΑΜ θα είναι η πλέον η τρίτη πολιτική δύναμη στην Κύπρο. Το γεγονός ότι δεν φαίνεται να έχει βασικό αντίπαλο, έχει αφήσει χώρο στο κόμμα να τρέχει χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση.

Δίνεται έμφαση τις τελευταίες εβδομάδες στην αντι-woke agenda και μάλλον υπάρχει λόγος. Η αποχώρηση του Κυριάκου Σάββα από το ψηφοδέλτιο και το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με φημολογούμενη στροφή της θέσης του ΕΛΑΜ στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενδεχομένως να οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την προεκλογική του ΕΛΑΜ δεν απουσιάζει ο αντικουμμουνισμός, ο οποίος έχει ψηλή απήχηση στον κόσμο που παραδοσιακά ψηφίζει Δεξιά. Με αναφορές σε «κόκκινους φασίστες» και «σφυροδρεπανάκια» από έναν πρώην Συναγερμικό όπως ο Ευγένιος Χαμπουλλάς, ευελπιστούν πως θα προσελκύσουν και νέους ψηφοφόρους με προφίλ σκληροπυρηνικών Δεξιών, που ενδεχομένως παραδοσιακά να στήριζαν ΔΗΣΥ.

Οι μεγαλύτερες κρίσεις για το ΕΛΑΜ στην προεκλογική προήλθαν από το εσωτερικό του κόμματος, αφενός με τη γνωστή περίπτωση του Κυριάκου Σάββα και αφετέρου με το ατόπημα του υποψηφίου στη Λευκωσία, Φοίβου Κυπριανού. Η δεύτερη περίπτωση προκάλεσε αμηχανία, ήταν μια πρόταση καθαρά ακροδεξιά και αντιδημοκρατική. Αυτή τη ρετσινιά είναι που προσπαθεί εδώ και χρόνια το ΕΛΑΜ να αποτινάξει από πάνω του, ώστε από ένα κόμμα διαμαρτυρίας να μετατραπεί σε κόμμα εξουσίας.

Το στοίχημα για το Volt

Σε μια κατηγορία μόνο του αγωνίζεται και το Volt, το οποίο -σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- είναι κοντά σε είσοδο στη νέα Βουλή. Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση «Σάντη» και οι καταγγελίες του υποψηφίου του, Μακάριου Δρουσιώτη απέφεραν κάποιο όφελος. Το στοίχημα τη δεδομένη στιγμή είναι να διατηρείται όσο το δυνατό περισσότερο στην επικαιρότητα μέχρι την ώρα της κάλπης, ως μια φρέσκια δύναμη, με σταθερές θέσεις και προτάσεις. Το ατόπημα του υποψηφίου του ΕΛΑΜ για «παρακολούθηση κομμάτων» που αποτελούν απειλή για την Κύπρο, ήταν μια πάσα που σαφώς το κόμμα υποδέχτηκε με χαρά επικοινωνιακά.

Άλλες προτεραιότητες για τους μικρούς

Τέλος, η περιορισμένη εμφάνιση των μικρότερων δυνάμεων, δείχνει μια τάση επικέντρωσης στην ενεργοποίηση των κομματικών μηχανισμών, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το επικοινωνιακό παιχνίδι. Η τακτική αυτή δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους των δεξαμενών από τις οποίες φιλοδοξούν να αντλήσουν τις ψήφους που θα τους οδηγήσουν στη Βουλή.