Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα είχε μεγαλύτερο έρεισμα στην κοινωνία αν δεν πολεμούσε με μανία όποιον του ασκεί κριτική, και αν παραδεχόταν ότι και ο ίδιος ως άνθρωπος μπορεί να έκανε και λάθη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

Η Επιτροπή που μελέτησε το θέμα διαπίστωσε με αδιάψευστα ντοκουμέντα ότι οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκριναν το μοντέλο της κατακύρωσης της προσφοράς για το συγκεκριμένο πολύπλοκο έργο στη βάση όχι μόνο οικονομικών κριτηρίων -όπως ήταν η θέση του Οδυσσέα- αλλά και τεχνικών δεδομένων και σχετικής εμπειρίας στην εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων. Το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως τους εμπειρογνώμονες αυτούς και «άδειασε» τον Οδυσσέα.

Αντί λοιπόν, να παραδεχτεί ότι θα ήταν καλύτερα να ακολουθούσαμε την άποψη των εμπειρογνωμόνων, άρχισε να πολεμά τα μέλη της Επιτροπής και… την Κυβέρνηση Αναστασιάδη. Δύο από τα τρία μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν με βάση υπόδειξη από το ΕΤΕΚ και προφανώς δεν ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί. Το ένα μέλος έχει αποβιώσει και δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εδώ θα αναμέναμε και από το ΕΤΕΚ να υπερασπιστεί τα μέλη του. Αλλά, Οδυσσέα, θα ήταν καλύτερο και για σένα, κάποτε να παραδέχεσαι τα λάθη σου και … να μην πυροβολείς τον ταχυδρόμο.

