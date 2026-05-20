Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά όσων, όπως υποστήριξε, καλλιεργούν «τοξικότητα», «δολοφονία χαρακτήρων» και «λαϊκά δικαστήρια» στην πολιτική ζωή της Κύπρου, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «Βουλής Βαβέλ».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Βεργίνα Κύπρου, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι επικρατεί ένα «κλίμα λαϊκισμού και μηδενισμού», το οποίο –όπως είπε– δεν επιτρέπει στους πολίτες να επιλέγουν με βάση προγράμματα και πολιτικές θέσεις.

«Υπάρχουν δημόσιοι κατήγοροι και λαϊκά δικαστήρια. Γεγονός που έχει δημιουργήσει μια περιρρέουσα που δεν είναι η καλύτερη και δεν δίνει τη δυνατότητα στον ψηφοφόρο να επιλέξει με προγράμματα και θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίθεση σε Δρουσιώτη και Οδυσσέα

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στον Μακάριο Δρουσιώτη, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές και οι ισχυρισμοί του δεν μπορούν να μείνουν «χωρίς συνέπειες». Ισχυρίστηκε επίσης ότι όσα διαδραματίστηκαν έφτασαν στο σημείο να προκαλέσουν εγκεφαλικό στον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Ο Δρουσιώτης μας είπε ότι για τρία χρόνια έκανε έρευνες και διαπίστωσε ότι ήταν όλα αληθή. Κάποια στιγμή αναίρεσε τα περί παιδεραστίας, όμως τα υπόλοιπα δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέπειες», είπε.

Παράλληλα, επιτέθηκε και στον τέως Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χωρίς να τον κατονομάζει αρχικά, κάνοντας λόγο για «εμμονική τάση να χαρακτηρίζει τους πάντες ως διεφθαρμένους».

«Εγώ είμαι η εμμονή του αλλά δυστυχώς σπούδασα νομικά και όχι ψυχιατρική για να τον παρακολουθήσω από πιο κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η απόφαση «οκτώ δικαστών έναντι μηδενός» αποτυπώνει –όπως είπε– την εικόνα για τον συγκεκριμένο πολιτικό.

Ανοικτές οι πληγές στον ΔΗΣΥ

Αναφερόμενος στον Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), ο κ. Αναστασιάδης παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πληγές» από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι με περισσότερη ψυχραιμία θα μπορούσαν να είχαν ξεπεραστεί.

«Ο ΔΗΣΥ παραμένει μια σταθερή δύναμη μετριοπάθειας. Την εικοσαετία που κυβέρνησε ο Συναγερμός, μόνο προκοπή είδαμε», υποστήριξε.

Το κούρεμα και η αυτοκριτική

Ο κ. Αναστασιάδης προχώρησε και σε αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του υπήρξαν λανθασμένες εκτιμήσεις και αποφάσεις.

«Λάθη διέπραξα. Δεν κάνουν λάθη όσοι δεν πράττουν τίποτε», είπε, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του ήταν η αποφασιστικότητα, αφήνοντας στην άκρη το πολιτικό κόστος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίοδο του Eurogroup και της οικονομικής κρίσης του 2013, αποκαλύπτοντας ότι είχε προειδοποιηθεί πως, αν η Κύπρος δεν αποδεχόταν το πακέτο που της παρουσιάστηκε, οι τράπεζες θα έκλειναν.

«Μου είπαν πως αν δεν αποδεχτούμε ένα πρόγραμμα, από Δευτέρας οι τράπεζες σας θα κλείσουν. Αυτό με συγκλόνισε», ανέφερε. Διερωτήθηκε αν επειδή δεσμεύτηκε, δεν θα έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις που έπρεπε για το καλό του τόπου. «Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε στο τέλος με τις αποφάσεις που πήραμε», συμπλήρωσε.