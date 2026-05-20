Η Energean ανακοίνωσε την πλήρη επαναφορά της παραγωγής της σε επίπεδα άνω των 150 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου (boed) ημερησίως, εκ των οποίων το 84% αφορά φυσικό αέριο, μετά την επανεκκίνηση του FPSO Energean Power στο Ισραήλ, έπειτα από 41 ημέρες διακοπής λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων στην περιοχή.

Η εταιρεία αναμένει άμεση αύξηση της παραγωγής πετρελαίου με τη λειτουργία της δεύτερης μονάδας επεξεργασίας, ενώ προχωρά στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Katlan στο Ισραήλ και Irena στην Κροατία. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει δύο ερευνητικές γεωτρήσεις: μία στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027 και μία στην Αίγυπτο, στην περιοχή East Bir El Nus, τον επόμενο μήνα. Στο α’ τρίμηνο, η Energean εισέπραξε από την Αίγυπτο οφειλές ύψους 125 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου.

Ο CEO, Μαθιός Ρήγας, τόνισε ότι η διάρκεια ζωής των αποθεμάτων της εταιρείας ανέρχεται σε 18 χρόνια, με 20 δισ. δολάρια μακροπρόθεσμων συμβολαιοποιημένων εσόδων από πώληση φυσικού αερίου σε βάθος 20ετίας, προσφέροντας ισχυρό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του ομίλου, με στιβαρή ρευστότητα και ισχυρή επιχειρησιακή επίδοση.

Μετά την επανεκκίνηση του FPSO στις 9 Απριλίου, η παραγωγή επανήλθε στο πλήρες επίπεδο μέσα σε 48 ώρες, με τον μέσο όρο παραγωγής για το Απρίλιο να διαμορφώνεται σε 152 χιλ. boed, ευθυγραμμισμένος με την αρχική καθοδήγηση. Παρά την προσωρινή αναστολή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μέρισμα 10 σεντς/μετοχή για το Α’ τρίμηνο 2026.

Κύρια σημεία τριμήνου

Επιχειρησιακή επίδοση

Η μέση παραγωγή του ομίλου στο Α’ τρίμηνο ήταν 114 χιλ. boed λόγω της 41ήμερης αναστολής.

. Η καθοδήγηση παραγωγής για το 2026 αναθεωρείται σε 130–140 χιλ. boed.

Ανάπτυξη σε Ισραήλ και Κροατία

Η δεύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή κατά πάνω από 20 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως .

. Το κοίτασμα φυσικού αερίου Katlan και ο αγωγός Nitzana παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για πρώτη παραγωγή το 2027.

Σημαντική πρόοδος στην Αίγυπτο

Εισπράχθηκαν 125 εκατ. δολάρια από την EGPC, μειώνοντας τις καθαρές απαιτήσεις.

Η ερευνητική γεώτρηση στο East Bir El Nus ξεκινά στα τέλη Ιουνίου/αρχές Ιουλίου.

Είσοδος στην Ανγκόλα

Η διαδικασία εγκρίσεων για την εξαγορά συμμετοχών της Chevron προχωρά κανονικά, με ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026.

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2026

Έσοδα: 288 εκατ. δολάρια (έναντι 407 εκατ. πέρσι λόγω προσωρινής αναστολής).

Η Energean συνεχίζει την ανάπτυξη με έμφαση σε ισχυρά θεμελιώδη, κεφαλαιακή πειθαρχία και στρατηγική επέκταση, διασφαλίζοντας τόσο την επιχειρησιακή συνέχεια όσο και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.