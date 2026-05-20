Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, υπογράμμισε την Τετάρτη τη σημασία της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στις κυπριακές επιχειρήσεις, κατά τον χαιρετισμό του στο 6th Technology in Action Conference and Exhibition.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το συνέδριο επικεντρώθηκε στο στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορούν να αποκτήσουν εταιρείες και οργανισμοί μέσω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των έξυπνων λύσεων. Ο Υπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο εργάζεται για την ενίσχυση του βαθμού ψηφιακής ενσωμάτωσης στον επιχειρηματικό τομέα.

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, έχουν εξασφαλιστεί συνολικά €30 εκατ. για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων — €20 εκατ. από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και €10 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις προκηρύξεις του Σχεδίου (Νοέμβριος 2022, Μάρτιος 2023, Μάιος 2025) για το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.

Το Σχέδιο αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις από σχεδόν όλους τους οικονομικούς τομείς, με εξαίρεση συγκεκριμένους τομείς πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η 4η βιομηχανική επανάσταση, με τεχνολογίες όπως το Internet of Things, η βιομηχανική ψηφιοποίηση, η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργεί νέο επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον. Αυτό καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση εξατομικευμένων στρατηγικών, τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και τη συνεχή προσαρμογή των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.