Ανησυχία εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για το εύρος και την ταχύτητα της επιδημίας Έμπολα που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό.

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια. Εν αναμονή της άφιξης ιατρικού υλικού σε απομονωμένες περιοχές της ΛΔ Κονγκό, που μαστίζονται από τη βία ένοπλων οργανώσεων, οι κάτοικοι οργανώνονται όπως μπορούν, μερικές φορές χωρίς «καμία προφύλαξη».

Ομάδα των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας, προσπάθησε να μεταφέρει ύποπτα κρούσματα σε κοντινά νοσοκομεία, αλλά όλα απάντησαν: «Είμαστε γεμάτα από ύποπτα κρούσματα. Δεν έχουμε πλέον χώρο».

«Αυτό μας δίνει μια ιδέα της τρέχουσας χαοτικής κατάστασης», υπογράμμισε η Τρις Νιούπορτ υπεύθυνη του προγράμματος έκτακτων καταστάσεων των MSF.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν μικρό τον κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς είναι λιγότερο μεταδοτικός από την ιλαρά ή τον Covid.

Ο ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα επιδημία.

Χθες, Τρίτη, ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό, Σάμιουελ Ρότζερ Κάμπα, έκανε λόγο για 136 θανάτους που πιστεύεται ότι συνδέονται με τον Έμπολα και περίπου 543 ύποπτα κρούσματα.

Μέχρι στιγμής πολύ λίγα δείγματα έχουν ελεγχθεί σε εργαστήρια και οι απολογισμοί στη ΛΔ Κονγκό βασίζονται κυρίως σε ύποπτα κρούσματα.

«Δεν πιστεύω ότι αυτή η επιδημία θα τελειώσει σε δύο μήνες», προειδοποίησε η Αν Άνσια εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη ΛΔ Κονγκό, υπενθυμίζοντας ότι προηγούμενη επιδημία διήρκεσε δύο χρόνια.

«Το εύρος της επιδημίας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα της απάντησής μας», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι πολλοί τόνοι υλικών έχουν σταλεί στις πληγείσες περιοχές.

Αμερικανός γιατρός μολύνθηκε

Στο μεταξύ ένας Αμερικανός πολίτης που μολύνθηκε από τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Γερμανία για να λάβει θεραπεία, ανακοίνωσαν χθες τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Ο ασθενής έχει ταυτοποιηθεί από τη χριστιανική ιεραποστολή Serge ως ο γιατρός Πίτερ Στάφορντ. Ήδη οι γερμανικές αρχές έχουν επισημάνει ότι θα εισαχθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charite του Βερολίνου.

Εξάλλου έξι άλλα πρόσωπα που θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου» οριστικοποιούν τα σχέδιά τους να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, δήλωσε ο Σατίς Πιλάι αρμόδιος για τη διαχείριση του Έμπολα στα CDC.

«Τα πρόσωπα ταξιδεύουν προς την Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Γερμανίας, και θα παραμείνουν σε καραντίνα για το διάστημα που θα βρίσκονται υπό παρακολούθηση», σημείωσε ο Πιλάι. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας από αυτούς τους ανθρώπους θα μεταφερθεί στην Τσεχία και οι υπόλοιποι στη Γερμανία.

Τα μέτρα προστασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτα

Στο νοσοκομείο της Ρουαμπάρα, ένα από τα επίκεντρα της επιδημίας στο Ιτούρι, τα μέτρα προστασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτα: μια απλή λωρίδα πλαστικού σηματοδοτεί τα όρια του χώρου που έχει οριστεί για τη θεραπεία και την απομόνωση ασθενών με Έμπολα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

«Σκάβουμε τάφους και θάβουμε τους νεκρούς χωρίς γάντια ή οποιαδήποτε προστασία. Είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι», δήλωσε ο Σαλάμα Μπαμουνόμπα εκπρόσωπος μιας τοπικής οργάνωσης νέων.

«Μετράμε ήδη περίπου 100 κρούσματα», αλλά «δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για διαλογή και απομόνωση των ύποπτων κρουσμάτων», σημείωσε στέλεχος νοσοκομείου τη Δευτέρα.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκφόρτωσης» του εξοπλισμού, «έχουμε όλα όσα θα χρειαστούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό.

Το Ιτούρι είναι μια πλούσια σε χρυσό επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό που συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν και μαστίζεται από τη βία ενοπλων ομάδων οι οποίες διαπράττουν τακτικά σφαγές.

Δύο ύποπτα κρούσματα αναφέρθηκαν επίσης στο Μπουτέμπο, ένα σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι που βρίσκεται στην επαρχία του Βόρειου Κίβου, η οποία συνορεύει με το Ιτούρι, σύμφωνα με τον Σάμιουελ Ρότζερ Κάμπα.

Η επαρχία του Βόρειου Κίβου και η γειτονική επαρχία του Νότιου Κίβου είναι χωρισμένες σε περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό της ΛΔ Κονγκό και άλλες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ένοπλης οργάνωσης M23 η οποία υποστηρίζεται από τη Ρουάντα. Οι μάχες εκεί συνεχίζονταν ακόμη χθες, Τρίτη, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Ο Κονγκολέζος γιατρός και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Ντένις Μουκουέγκε ζήτησε χθες από τη M23 να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο στη Γκόμα, την πρωτεύουσα του Βόρειου Κίβου, για να διευκολυνθεί η παράδοση της βοήθειας.

Η επιδημία αυτή έρχεται σε μια εποχή που οι ΜΚΟ είναι αντιμέτωπες με μείωση της διεθνούς βοήθειας, ιδίως από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον αποδέσμευσε 13 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την καταπολέμηση του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι ήταν «κάπως αργός» στον εντοπισμό της επιδημίας.

«Χρειαζόμαστε διεθνή βοήθεια. Ο ιός μάς αφορά όλους», δήλωσε ο Σάμιουελ Ρότζερ Κάμπα.

Εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε στο AFP ότι «άμεση προτεραιότητα» του οργανισμού είναι «να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση και η τεχνική υποστήριξη μπορούν να κινητοποιηθούν γρήγορα για να υποστηρίξουν την αντιμετώπιση της επιδημίας».

Δεν υπάρχει εμβόλιο

Για το στέλεχος του ιού που ευθύνεται για αυτή την επιδημία, το Bundibugyo, δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Κατά συνέπεια τα μέτρα για την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής του βασίζονται κυρίως στην τήρηση των προληπτικών μέτρων και στην ταχεία ανίχνευση κρουσμάτων για τον περιορισμό της επαφών τους.

Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό δήλωσαν ότι έχουν εφαρμόσει ενισχυμένους ελέγχους στα σημεία εισόδου της χώρας, αν και ο ιός έχει ήδη περάσει τα σύνορα: ένας θάνατος και ένα κρούσμα έχουν καταγραφεί στην Ουγκάντα. Πρόκειται για δύο υπηκόους της ΛΔ Κονγκό, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιο τοπικό κρούσμα.

Από χθες η Ουάσινγκτον «συμβουλεύει έντονα» τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στη ΛΔ Κονγκό, το Νότιο Σουδάν ή την Ουγκάντα και το Μπαχρέιν, ενώ ανακοίνωσε ότι για ένα μήνα θα απαγορεύσει την είσοδο σε ταξιδιώτες από αυτές τις τρεις χώρες. Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα ενισχύσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορά τους για τους ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς από τις πληγείσες αφρικανικές χώρες.