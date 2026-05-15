Νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 246 ύποπτα κρούσματα του θανατηφόρου αιμορραγικού πυρετού στην επαρχία Ιτούρι, η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αναφέρει ο Guardian.

Αξιωματούχοι του Αφρικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) δήλωσαν ότι ανησυχούν για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης. Στην περιοχή βρίσκονται πόλεις με ορυχεία και μεγάλη κινητικότητα ανθρώπων, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών.

Ο ιός Έμπολα έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, όπως το αίμα ή ο εμετός μολυσμένων ατόμων, ή με πτώματα, όπως κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για κηδείες.

Η ΛΔ του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει 16 ξεσπάσματα Έμπολα από τότε που ο ιός εντοπίστηκε εκεί το 1976. Συνήθως αφορούν κρούσματα του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια.

Ωστόσο, κατά το Africa CDC, οι πρώτες εξετάσεις υποδηλώνουν ότι το νέο ξέσπασμα αφορά διαφορετικό τύπο.

protothema.gr