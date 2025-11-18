Λίγο περισσότερο από 24 ώρες μετά την τραγωδία στο ορυχείο του Κονγκό, ένα αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Ορυκτών Λουί Γουάτομ Καμπάμπα και την αντιπροσωπία του, συνετρίβη τη Δευτέρα, καθώς προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Κολουέζι.

Το τζετ βγήκε από τον διάδρομο μήκους 7.900 ποδιών κατά τη διάρκεια της κύλισης προσγείωσης και τυλίχτηκε στις φλόγες λίγο μετά την ακινητοποίησή του. Βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες να κατακαίνε την άτρακτο και πυκνό καπνό να ανεβαίνει από το πίσω μέρος του αεροσκάφους καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να το εκκενώσουν.

🔴DRCONGO🇨🇩| #Crash on Monday, Nov 17, of the Air Katanga Embraer aircraft ERJ-145LR (registration 9S-AJB) carrying a delegation from the Congolese Minister of Mines. The plane skidded off the runway at #Kolwezi airport. Miraculously, all passengers were evacuated safe and sound. pic.twitter.com/BAOEjjenUe November 17, 2025

Το αεροσκάφος, ένα Embraer ERJ-145 της AirJet Angola, εκτελούσε πτήση τσάρτερ που μετέφερε αντιπροσωπεία του Υπουργείου Ορυχείων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα σε ορυχείο στην περιοχή Λουαλάμπα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Το ERJ-145 αναχώρησε από την Κινσάσα, έκανε στάση στο Λουμπουμπάσι και συνέχισε προς το Κολουέζι.

«Είμαστε μια αντιπροσωπεία περίπου 20 ατόμων που συνοδεύει τον υπουργό Ορυκτών, ο οποίος έφτασε από την Κινσάσα. Το αεροπλάνο που μας μετέφερε έπιασε φωτιά κατά την προσγείωση. Όλοι βγήκαμε έξω πριν η φωτιά εξαπλωθεί σε ολόκληρο το αεροπλάνο», εξήγησε ο επικεφαλής επικοινωνίας του υπουργού Ορυκτών. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου ανταποκρίθηκαν αμέσως και οι αρχές δήλωσαν ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα μπόρεσαν να βγουν από το αεροσκάφος πριν εξαπλωθεί η φωτιά.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν από μέλη της αντιπροσωπείας του υπουργείου, μέσα στο αεροσκάφος κατά τη διαδικασία προσγείωσης. Στα βίντεο καταγράφονται τα τελευταία δευτερόλεπτα, λίγο πριν το ERJ-145 αγγίξει στον αεροδιάδρομο, μέχρι και τη συντριβή του, αλλά και οι προσπάθειες των επιβατών να απομακρυνθούν από το φλεγόμενο αεροσκάφος.

Footage shows the final moments of the Embraer ERJ-145 that crashed while landing at Kolwezi Airport, DRC today.



The video, reportedly taken by a passenger still inside, has circulated online. https://t.co/W4IywwJe6M pic.twitter.com/Eb5Pg8SP8c November 17, 2025

Η αντιπροσωπεία του Υπουργείου ταξίδευε στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στο Κολουέζι, ένα βασικό κέντρο παραγωγής κοβαλτίου και χαλκού. Η περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία εξόρυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν συχνά εκεί για επιθεωρήσεις, συναντήσεις και αξιολογήσεις χώρων.

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν μια αρχική αξιολόγηση του τι πήγε στραβά με το αεροσκάφος. Οι ερευνητές αεροπορίας αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, τον καιρό κατά τη στιγμή της προσγείωσης και την επιχειρησιακή κατάσταση του αεροσκάφους.

Η AirJet Angola εκτελεί περιφερειακές πτήσεις και υπηρεσίες τσάρτερ σε όλη την Κεντρική και Νότια Αφρική. Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί, κατασκευασμένα το 2001, πετούσαν προηγουμένως με πολλαπλούς αερομεταφορείς πριν ενταχθούν στον στόλο της.

Το αεροδρόμιο Κολουέζι εξυπηρετεί την πόλη Κολουέζι και τις κοντινές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο διαθέτει έναν ενιαίο διάδρομο και εξυπηρετεί περιφερειακές πτήσεις, επαγγελματικά τζετ και κυβερνητικές πτήσεις τσάρτερ.

skai.gr