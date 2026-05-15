Τραγωδία στη Νάντη της Γαλλίας, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης, ενώ δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό αποτελεί «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον τριών εφήβων: ενός που μόλις είχε κλείσει τα 15 και πέθανε επί τόπου, ενός δεύτερου, ηλικίας 13 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση και ενός τρίτου, ηλικίας 14 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάντης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:30 μ.μ. σε μια πολυκατοικία και οι δράστες, οι οποίοι έφτασαν με ένα δίκυκλο, τράπηκαν σε φυγή, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο νεκρός έφηβος πυροβολήθηκε θανάσιμα στην είσοδο του κτιρίου και οι ένοπλοι κυνήγησαν ένα από τα δύο άλλα αγόρια μέχρι τον 13ο όροφο όπου είχε καταφύγει σε ένα διαμέρισμα, ανέφερε η αστυνομία.

🔴 Un adolescent de 15 ans tué par balle lors d'une fusillade dans un quartier de Nantes, hier soir vers 19h30. Deux autres personnes sont blessées. Ce nouveau règlement de comptes lié au trafic de drogue choque par l’âge des victimes



