Εργασίες επιδιόρθωσης βλάβης αγωγού, στη διασταύρωση των λεωφόρων Νίκου Παττίχη και Σπύρου Κυπριανού, θα πραγματοποιήσει την Κυριακή, 17 Μαΐου, ο ΕΟΑ Λεμεσού, ο οποίος καλεί το κοινό να είναι προσεκτικό και να συμμορφώνεται με τις οδικές σημάνσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, οι εργασίες επιδιόρθωση βλάβης σε παροχετευτικό αγωγό νερού θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 5:00 και θα ολοκληρωθούν το βράδυ, γύρω στις 22:00.

Σημειώνοντας ότι από τις εργασίες δεν θα επηρεαστεί η υδροδότηση, ο ΕΟΑ Λεμεσού καλεί τους πολίτες που θα διακινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδικές σημάνσεις που θα τοποθετηθούν στον δρόμο.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών το συντομότερο δυνατό.

ΚΥΠΕ