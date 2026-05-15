Ως νόμιμες έκρινε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο τις αποκοπές που υπέστησαν υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα το 2019 στη βάση νόμου ο οποίος αφορούσε τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων.

Δέκα δημόσιοι υπάλληλοι καταχώρησαν προσφυγές που στρέφονταν κατά της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου να προχωρήσει σε τρεις μηνιαίες αποκοπές από τον μισθό τους ύψους 3% για στήριξη τη σχεδίου συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Το Δικαστήριο αφού εξέτασε όλους τους λόγους τους οποίους επικαλούνται οι αιτητές που αφορούσαν ενδεχόμενη παραβίαση συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος, διαχώρισε τους δημόσιους υπαλλήλους από αυτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δεν υπέστησαν αποκοπές. Όπως έκρινε το Δικαστήριο, στις υπό κρίση περιπτώσεις, τα άτομα που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες έτσι ώστε να επιβάλλεται η ίση και όμοια μεταχείρισή τους είναι τα άτομα που εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα άτομα που εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα, σημειώνεται στην απόφαση, δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες έτσι ώστε να μπορεί να επικαλεστεί κάποιος την αρχή της ισότητας για τη διαφορετική τους μεταχείριση. «Χωρίς να χρειάζεται να υπεισέλθω σε λεπτομέρεια στις διαφορετικές συνθήκες μεταξύ υπαλλήλων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αρκεί να λεχθεί ότι οι αποκοπές που αποτελούν το αντικείμενο των υπό κρίση προσφυγών έγιναν για να διασωθεί το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων από το οποίο δεν αφορά ούτε εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα αλλά μόνο τους υπαλλήλους του δημόσιου. Συνεπώς, σίγουρα θα υπήρχε παραβίαση της αρχής της ισότητας εάν περιλαμβάνονταν και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα στις αποκοπές για ένα σχέδιο που δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους και από το οποίο δεν επωφελούνται καθόλου αλλά όχι στην ανάποδη περίπτωση ως είναι η υπό κρίση», σημειώνει η δικαστής Ε. Μιχαήλ.

Αποφάσισε επίσης ότι οι αποκοπές δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα αφού οι υπό κρίση περιπτώσεις δεν προκύπτουν κατόπιν άσκησης της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης αλλά κατόπιν άσκησης δέσμιας αρμοδιότητας δυνάμει νόμου. Για τους πιο πάνω λόγους, οι προσφυγές απορρίφθηκαν και οι προσβαλλόμενες αποφάσεις επικυρώθηκαν.