Αίσθηση έκανε η συμμετοχή της Αυστραλίας στη φετινή Eurovision, καθώς μετά την παρουσίαση του «Eclipse» από την Ντέλτα Γκούντρεμ, η χώρα ανέβηκε στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, ρίχνοντας τον Ακύλα και την Ελλάδα στην τρίτη θέση. Το γεγονός αυτό έκανε τον κόσμο να αναρωτιέται πού θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός το 2027 σε περίπτωση που η Αυστραλία νικήσει, καθώς δεν θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί εκεί λόγω της γεωγραφικής απόστασης αλλά και της διαφοράς ώρας που θα δυσκόλευε την τηλεοπτική μετάδοση.

Η απάντηση έχει δοθεί από το 2015 που η χώρα έκανε το ντεμπούτο της στη Eurovision, παρά το γεγονός πως βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ζώνης, με το τραγούδι «Tonight Again», που ερμήνευσε ο Guy Sebastian.

Σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας, η EBU είχε επιβεβαιώσει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η χώρα θα συνδιοργάνωνε τον διαγωνισμό με ένα πλήρες μέλος της EBU στη χώρα του τελευταίου. Επιπλέον, είχε ανακοινωθεί ότι πρώτη επιλογή θα ήταν ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Norddeutscher Rundfunk (NDR), ενώ εναλλακτική θα ήταν το BBC του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση που ο NDR αρνιόταν.

Ποια είναι η Ντέλτα Γκούντρεμ που εκπροσωπεί την Αυστραλία φέτος

Η Ντέλτα Γκούντρεμ αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυδιάστατες προσωπικότητες της αυστραλιανής μουσικής σκηνής, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες. Γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου 1984 στο Σίδνεϊ, η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός έχει καταφέρει να συνδυάσει εμπορική επιτυχία με καλλιτεχνική συνέπεια, πουλώντας πάνω από 8 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και κατακτώντας εννέα singles στο Νο1 των αυστραλιανών charts.

Το μουσικό της ταξίδι ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony Music μόλις στα 15 της χρόνια. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 2003 με το ντεμπούτο άλμπουμ της Innocent Eyes, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία, παραμένοντας για 29 εβδομάδες στην κορυφή των charts και καταγράφοντας πωλήσεις άνω των 4 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως. Την ίδια περίοδο, η συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Neighbours εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά της.

Την ίδια χρονιά, σε ηλικία μόλις 18 ετών, διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, δίνοντας μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Το γεγονός αυτό την ανάγκασε κάνει μία παύση στην καριέρα της όσο ανάρρωνε, όμως ακόμη και μετά την ανάρρωσή της αντιμετώπισε ένα ακόμη πρόβλημα υγείας, όταν μια επέμβαση ρουτίνας της προκάλεσε παράλυση στη γλώσσα.

Μιλώντας για αυτή τη δύσκολη εμπειρία στο Metro, εξηγούσε: «Ένας αδένας είχε κάνει τα δικά του και μολύνθηκε». Όπως είχε πει: «Όταν ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε βλάβη στο νεύρο. Είχα κανονίσει μάλιστα ένα ταξίδι για το Ηνωμένο Βασίλειο – αυτό ήταν το 2018 – αλλά τελικά αναγκάστηκα να αποσυρθώ και να κάνω λογοθεραπεία. Δεν είχα ιδέα πότε θα επανερχόταν στο φυσιολογικό. Θα μπορούσε να είναι τρεις μήνες ή τρία χρόνια».



Σε άλλη συνέντευξή της για το θέμα, ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν τις δικές τους προκλήσεις και αυτό απλώς έτυχε να είναι μία από τις δικές μου. Αλλά ναι, ήταν σίγουρα μια δύσκολη περίοδος».



Η περιπέτεια της υγείας της, ωστόσο, όχι μόνο δεν ανέκοψε την πορεία της, αλλά επηρέασε βαθιά τη μουσική της, όπως φάνηκε στο δεύτερο άλμπουμ της Mistaken Identity (2004), που γράφτηκε εν μέσω θεραπειών και έφτασε επίσης στο Νο1.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Γκούντρεμ καθιερώθηκε ως μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της ποπ, με επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα Delta (2007), Child of the Universe (2012), Wings of the Wild (2016) και Bridge Over Troubled Dreams (2021), ενώ παράλληλα σημείωσε μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια όπως τα «Born to Try», «Lost Without You» και «Wings».

Πέρα από τη μουσική, απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα ως coach στο The Voice Australia για οκτώ σεζόν, ενώ από το 2020 παρουσιάζει και το εορταστικό τηλεοπτικό σόου Christmas with Delta.

Τα τελευταία χρόνια, η Γκούντρεμ έχει στραφεί και σε πιο ανεξάρτητη πορεία, δημιουργώντας τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ενώ συνεχίζει τις διεθνείς περιοδείες και τις δισκογραφικές κυκλοφορίες. Παράλληλα, διατηρεί έντονη φιλανθρωπική δράση, έχοντας ιδρύσει το Delta Goodrem Foundation για την υποστήριξη της έρευνας κατά του καρκίνου.

Το τραγούδι της Ντέλτα Γκούντρεμ για τη Eurovision

