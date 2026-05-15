Η τουρκοκυπριακή πλευρά «διατηρεί τη βούληση για λύση και συνεχίζει τις προσπάθειες μαζί με την Τουρκία», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Καζακστάν. Ανέφερε ακόμη ότι «η διπλωματία, ο διάλογος και η επιδίωξη σταθερότητας» αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Στην ομιλία του, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός έχει επιδείξει διαχρονικά βούληση για λύση και συμβιβασμό», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η συνέχιση των περιορισμών δεν είναι αποδεκτή», παρά τις προσπάθειες που, όπως είπε, έχουν καταβληθεί.

Εϊπε ακόμη ότι «διπλωματία, διάλογος, σταθερότητα, συνεργασία και ειρήνη» αποτελούν βασικούς άξονες για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξέφρασε την προσδοκία για ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΟΤΚ.

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, σημείωσε ότι υπάρχει στόχος για «ενίσχυση των ακαδημαϊκών συνεργασιών, ανταλλαγών φοιτητών και κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών», με έμφαση και σε τομείς τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Έρχιουρμαν συμμετείχε σε δραστηριότητες με άλλους συμμετέχοντες, περιλαμβανομένων επισκέψεων σε πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή ανάπτυξη.

Στη σύνοδο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, ο Πρόεδρος της Κιργιζίας Σαντίρ Τζαπάροφ και ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Κουμπανίτσμπεκ Ομουραλίεφ.

