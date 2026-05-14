Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι μόλις ο δεύτερος Πρόεδρος της Δημοκρατίας την τελευταία 15ετία που προσφωνεί τη Βουλή των Ελλήνων. Σε μια ομιλία που πέραν από της ιστορική της σημασίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φρόντισε να στείλει πολλαπλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.

Φρόντισε να αναδείξει την αποστολή βοήθειας από την Ελλάδα μετά το περιστατικό με το ντρόουν, υπογραμμίζοντας το πόσο σημαντική κίνηση ήταν για την Κύπρο: «Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά τη συλλογική μνήμη, ειδικότερα της δικής μου γενιάς, με την φράση ‘η Κύπρος κείται μακράν’». Ο χώρος, αλλά και το ότι η πλειοψηφία των παρευρισκόμενων προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν απέτρεψαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη από του να δείξει το πόσο η επίμαχη αυτή φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή του 1974, πλήγωσε τους Κύπριους.

Αναφερόμενος όμως στο σήμερα σημείωσε πως «η άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας, ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Ν. Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση γιατί «οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ, σαν αποτέλεσμα της μεθοδικής, απόλυτα ειλικρινούς και αποτελεσματικής συνεργασίας που αναπτύσσουμε σε μια σειρά από θέματα, με απόλυτο σεβασμό σε ενδεχόμενες διαφωνίες ή/και διαφορετικές προσεγγίσεις».

Το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο

Η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων δεν απευθυνόταν μόνο στο ελληνικό ακροατήριο και όσους βρίσκονταν στο ιστορικό κτίριο. Απευθυνόταν και προς το κυπριακό ακροατήριο. Μίλησε για μια «ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, μέσα από μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, που διασφαλίζει αναπτυξιακή πορεία προς όφελος του συνόλου του λαού μας και μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική».

Συνεχίζοντας υπογράμμισε πως «με βάση τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, που αποτελεί το ιδεολογικοπολιτικό μας πλαίσιο, αντιμετωπίζουμε το κάθε θέμα μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που συνδυάζει την ατομική πρόοδο με την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει το κοινωνικό κράτος και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί όλους τους μοχλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης».

Ανέδειξε τους δείκτες της οικονομίας

Ο ΠτΔ έκανε επίσης αναφορά στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας τις οποίες χαρακτήρισε ως αξιοσημείωτες καθώς «συγκρίνονται ευνοϊκά σε σχέση με οικονομικά μεγάλες χώρες της Ευρώπης, ειδικά σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων». Συνέχισε λέγοντας πως προχθές «ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση η Κύπρος καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, τον υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της οικονομίας της».

Οι κοινοί αγώνες Ελλήνων και Κυπρίων

Το πρώτο μέρος της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν επικεντρωμένος τους κοινούς αγώνες και θυσίες Ελλήνων και Κυπρίων. Υποκλίθηκε στους Έλληνας «αξιωματικούς και οπλίτες αλλά και πολίτες «που φώναξαν βροντερό «παρών» και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, αρχικά το 1963, μόλις τρία χρόνια μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους και, ακολούθως, το 1974, με την παράνομη, βάρβαρη εισβολή του Αττίλα, που συνεχίζει, να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέχισε λέγοντας: «Παντοτινή θα είναι η ευγνωμοσύνη μας και έναντι των Ελλήνων αδελφών μας, που άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν παιδιά από την Κύπρο το μαύρο Καλοκαίρι του 1974, που πρόσφεραν δουλειά και φαγητό σε χιλιάδες συμπατριώτες μου, που έδωσαν σε γενεές Κυπρίων την ευκαιρία να κατακτήσουν το φως της γνώσης στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθεια που μάς προσφέρατε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, αναζητούσαν ένα αποκούμπι ελπίδας, για να κρατηθούν όρθιοι».

Ελπίζει σε αποτελέσματα

Όσον αφορά το Κυπριακό ο ΠτΔ σημείωσε πως «παρά τα συνεχή προσκόμματα και την παρελκυστική τακτική της τουρκικής πλευράς, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, που σε καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζω, επενδύουμε στη διαπραγματευτική προσπάθεια, στη ξεκάθαρη πολιτική βούληση του κ. Γκουτέρες, με την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν σύντομα χειροπιαστά αποτελέσματα».

Από το ιστορικό βήμα της Βουλή των Ελλήνων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διακήρυξε πως «για εμάς, η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα δεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακρωτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου