Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσφωνεί σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της, Νικήτα Κακλαμάνη.

Τόσο η Προεδρία της Δημοκρατίας όσο και ο κ. Κακλαμάνης είχαν κάνει λόγο για «ιστορική στιγμή», μετά και την αποδοχή της πρόσκλησης από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο, τον περασμένο Μάρτιο. Σε ανάρτησή της τότε στην πλατφόρμα Χ, η Προεδρία έκανε λόγο για εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ευχαριστήσει κατά τη συνάντηση τον Νικήτα Κακλαμάνη για την πρόσκληση κάνοντας λόγο για «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για «ιστορική στιγμή».

Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης είχε δηλώσει πως για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων και θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

