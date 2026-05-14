Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της ARINA NARADKO, 16 ετών από, η οποία ελλείπει από τις 09/05/2026 από την οικία της στη Λεμεσό.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.78μ. περίπου, με μακριά μαλλιά (ξανθά και μαύρα). Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μαύρη φούστα και άσπρη φανέλα με μπλε ρίγες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.