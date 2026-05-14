Ένας Βρετανός φοιτητής που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από οκτώ χρόνια βρίσκεται πλέον στο δρόμο για να γίνει ο πρώτος άγιος της Γενιάς Ζ της Καθολικής Εκκλησίας.

Η Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή του Σάλφορντ ανακοίνωσε ότι άνοιξε επίσημα τη «διαδικασία αγιοποίησης» του 21χρονου Πέδρο Μπαλέστερ από το Μάντσεστερ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια διεξοδική εξέταση της ζωής και των γραπτών του, τα οποία θα υποβληθούν στον Πάπα, σύμφωνα με το BBC. Το άνοιγμα της διαδικασίας αγιοποίησης αποτελεί το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ένας υποψήφιος άγιος.

«Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της διαδικασίας για την οσιοποίηση και την αγιοποίηση του Πέδρο Μπαλέστερ, ενός νεαρού άνδρα από το Μάντσεστερ, του οποίου η ζωή της πίστης και της μαρτυρίας συνεχίζει να εμπνέει πολλούς», ανέφερε η επισκοπή.

Ο Μπαλέστερ πέθανε στις 13 Ιανουαρίου 2018, αφού μια επιθετική μορφή καρκίνου τον ανάγκασε να διακόψει τις σπουδές του για να γίνει χημικός μηχανικός. Πάνω από 500 άτομα συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία Holy Name στην Oxford Road για την κηδεία του, την οποία τέλεσε ο μελλοντικός καρδινάλιος Άρθουρ Ρος, ο οποίος έφτασε ειδικά από το Βατικανό.

Ο Τζόζεφ Έβανς, ο ιερέας που του χορήγησε τα τελευταία μυστήρια, υποδέχτηκε την ανακοίνωση με ενθουσιασμό: «Πω πω. Είμαι ευτυχής που έζησα από πρώτο χέρι τον ηρωικό αγώνα του Πέδρο τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής του. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο πρότυπο χαράς εν μέσω των αντιξοοτήτων, ειδικά για τους νέους».

Σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία, η επισκοπή καλεί τους καθολικούς να υποβάλουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να «βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας της ζωής, των αρετών και της φήμης αγιότητας του Πέδρο», όπως προσωπικές μαρτυρίες, αναμνήσεις και οποιαδήποτε γραπτά του αποδίδονται, συμπεριλαμβανομένων επιστολών ή ημερολογίων.

Περισσότεροι από 60 φίλοι, συγγενείς και γνωστοί του έδωσαν συνέντευξη στις εκκλησιαστικές αρχές πριν από την ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, ενός χειρουργού που εργάζεται στο Χάντερσφιλντ, ο οποίος έδωσε μίλησε για τρεις ώρες.

Η διαδικασία αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν ο Μπαλέστερ έζησε αυτό που η Καθολική Εκκλησία ονομάζει «ζωή ηρωικής αρετής»: μια ζωή πίστης, ελπίδας και αγάπης που ξεπερνά τις συνήθεις ανθρώπινες δυνατότητες, προτού αποσταλεί ο φάκελος στο Βατικανό.

Ο Μπαλέστερ ήταν μέλος της καθολικής οργάνωσης Opus Dei και όταν ήταν έφηβος, δεσμεύτηκε να γίνει λαϊκό μέλος που δεν θα παντρευόταν ποτέ, αλλά θα αφιερωνόταν στον Θεό μέσα από την καθημερινή του επαγγελματική ζωή.

Ο τάφος του έχει μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος που προσελκύει «προσκυνητές» από όλο τον κόσμο στο καθολικό τμήμα του Νότιου Νεκροταφείου του Μάντσεστερ, κοντά σε άλλους διάσημους καθολικούς όπως ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Ματ Μπάσμπι και ο μεγιστάνας της μουσικής Τόνι Γουίλσον.

Η Opus Dei ιδρύθηκε το 1928 από έναν 26χρονο Ισπανό ιερέα, τον Χοσεμαρία Εσκρίβα, ο οποίος είχε ως όραμα να επεκτείνει την κυριακάτικη θρησκευτικότητα στην καθημερινή ζωή. Μεταξύ των διακεκριμένων μελών του συγκαταλέγονται ο πρώην ποδοσφαιριστής της Σέλτικ και της εθνικής ομάδας της Σκωτίας Τόμι Μπερνς και η πρώην υπουργός του Εργατικού Κόμματος, Ρουθ Κέλι.



Ο Πέδρο Μπαλέστερ

Ο Πέδρο Μπαλέστερ γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1996 από Ισπανούς γονείς, τον Δρ Πέδρο Μπαλέστερ Νεμπότ και την Εσπεράνσα Αρένας Αργουέλες, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι καθολικοί. Μαζί με τους αδελφούς του, τον Κάρλος και τον Χαβιέρ, ο Μπαλέστερ μεγάλωσε στο Μάντσεστερ πριν η οικογένεια μετακομίσει στο Χάρογκεϊτ του Γιορκσάιρ.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Μπαλέστερ ήταν γνωστός για τη «χαρά του και πολλές άλλες αρετές». Είπαν: «Είχε έναν λατινικό κοινωνικό χαρακτήρα αναμεμειγμένο με τη σκληρότητα του βορρά. Ήταν τόσο κοινωνικός όσο και ευθύς, αποφεύγοντας κάθε φασαρία και συναισθηματισμό, αλλά απολάμβανε πολύ την παρέα και ήταν εξαιρετικός φίλος για τους φίλους του. Η πίστη του ήταν βαθιά και του άρεσε να τη μοιράζεται με τους άλλους, αλλά με έναν πολύ φυσικό τρόπο».

Ο πατέρας του, είχε πει στο BBC: «Μόνο ο Πάπας αποφασίζει ποιος είναι άγιος, αλλά ο γιος μου ήταν ένας εξαιρετικός νέος».

Το 2014, εγγράφηκε στο Imperial College του Λονδίνου για να σπουδάσει χημικός μηχανικός, ενώ ζούσε σε φοιτητική εστία της Opus Dei στο βόρειο Λονδίνο.

Όμως, μετά το πρώτο μόνο εξάμηνο, ο Πέδρο άρχισε να νιώθει έντονο πόνο στην πλάτη και αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο. Πήρε μεταγραφή στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, με την ελπίδα να συνεχίσει τις σπουδές του ενώ θα λάμβανε θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο για τον καρκίνο. Το 2015, η υγεία του ήταν αρκετά καλή ώστε να συναντήσει τον Πάπα Φραγκίσκο στη Ρώμη. Ωστόσο, μετά από τρία χρόνια, υπέκυψε στην ασθένειά του και απεβίωσε στις 13 Ιανουαρίου 2018.

Εάν η υπόθεση του Μπαλέστερ λάβει την έγκριση του Πάπα, η διαδικασία θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, την «οσιοποίηση», κατά το οποίο οι εκκλησιαστικές αρχές θα πρέπει να διαπιστώσουν εάν συνέβη θαύμα σε κάποιον που προσευχήθηκε στον Πέδρο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ένα δεύτερο θαύμα προτού να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αγιοποίησης του.

Η υπόθεσή του μοιάζει με εκείνη του Ιταλού εφήβου Κάρλος Ακούτις, ο οποίος πρόσφατα έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials.

protothema.gr