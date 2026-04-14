Αντιδράσεις και έντονη ενόχληση έχει προκαλέσει σε κύκλους των Καθολικών ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από αναφορές και αναρτήσεις του με αφορμή τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από επικριτές του ως προσβλητικές και βλάσφημες.

Ο Τραμπ κλιμάκωσε τις προϋπάρχουσες εντάσεις μεταξύ του Βατικανού και της κυβέρνησής του, επικρίνοντας τον Πάπα Λέοντα ΙΔ‘, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο» και υπηρέτη της «Ακραίας Αριστεράς» για την κριτική του στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή, ο Τραμπ ανάρτησε μια εκτενή επίθεση κατά του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Truth Social, λέγοντας ότι ο πρώτος Αμερικανός στην καταγωγή ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν «αδύναμος κατά της εγκληματικότητας και καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική». Ο Πάπας Λέων, επικρίνοντας τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν, φέρεται ότι «ικανοποιεί την Ακραία Αριστερά», «βλάπτει την Καθολική Εκκλησία» και ενθαρρύνει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. «Δεν είμαι φίλος του Πάπα Λέοντος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Μελόνι: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για τον πάπα Λέοντα ΙΔ’»

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Νόμιζα ότι το νόημα της δήλωσής μου ήταν σαφές, αλλά θα το επαναλάβω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα. Ο Πάπας είναι ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, και είναι σωστό και φυσιολογικό να επικαλείται την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

Ο Τραμπ ως… Ιησούς που θεραπεύει – Η φωτογραφία που «άναψε φωτιές» και η αντίδραση του ποντίφικα

Επρόκειτο για την πιο άμεση επίθεση που έχει εξαπολύσει ποτέ κατά του ποντίφικα ο μεγιστάνας, προκαλώντας έντονη κριτική από Καθολικούς, συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικάνων που είχαν υποστηρίξει τον Τραμπ στο παρελθόν.

Η αντίδραση αυτή μεγάλωσε ακόμη περισσότερο μεταξύ άλλων ευαγγελικών Χριστιανών και θρησκευτικών συντηρητικών, όταν ο Τραμπ ανήρτησε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντάς τον ως Ιησού Χριστό. Αργότερα, τη Δευτέρα, την διέγραψε.

New media post from Donald J. Trump



Ήταν η πιο άμεση επίθεση του Τραμπ μέχρι τώρα κατά του Αντιπροσώπου του Χριστού, ο οποίος φέτος έχει εκφραστεί έντονα κατά της στρατιωτικοποιημένης εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και μιας άμεσης έκκλησης προς τον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τη σύγκρουση στο Ιράν και να προωθήσει την ειρήνη και τον σεβασμό στη ζωή. Ο πάπας δήλωσε ότι δεν θα υποχωρήσει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει «κανέναν φόβο» από τον Λευκό Οίκο. Χαρακτήρισε τις αναρτήσεις στο Truth Social «ειρωνικές»: «Το όνομα της ιστοσελίδας από μόνο του. Δεν χρειάζεται περισσότερα», σημείωσε.

Σάλος στις ΗΠΑ: Καθολικοί και Ευαγγελιστές καταδικάζουν την εικόνα Τραμπ-Ιησού

Η επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ να συγκρουστεί με τον πνευματικό ηγέτη για περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς ήταν μια ριψοκίνδυνη κίνηση, αν όχι πρωτοφανής για τον Τραμπ, και γνώρισε την άμεση αντίδραση από ορισμένους Καθολικούς που συνήθως έχουν δεξιές τάσεις.

Τα πράγματα επιδεινώθηκαν όταν ο Τραμπ «ανέβασε» την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντάς τον ως Ιησού Χριστό να θεραπεύει τους ασθενείς, ενώ περιβαλλόταν από σύμβολα της Αμερικής και στρατιωτικά αλλά και αιχμηρά στοιχεία να αιωρούνται σαν άγγελοι πίσω του.

Ήταν η δεύτερη βλασφημία που προκάλεσε πολιτική κρίση: αυτή τη φορά όχι μόνο από Καθολικούς, αλλά και από Ευαγγελιστές και άλλους, συμπεριλαμβανομένων πολλών που συνήθως συντάσσονταν με τις απόψεις του Τραμπ.

«Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος νόμιζε ότι ήταν αστείο ή αν είναι υπό την επίδραση κάποιας ουσίας ή ποια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να έχει για αυτήν την εξωφρενική βλασφημία», σημείωσε η ευαγγελική συγγραφέας Megan Basham. «Πρέπει να κατεβάσει αμέσως τη φωτογραφία και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και μετά από τον Θεό».

«Ο Θεός δεν πρέπει να γελοιοποιείται», έγραψε η Riley Gaines, πρώην ανταγωνίστρια κολυμβήτρια και εξέχουσα συντηρητική ακτιβίστρια.

«Είναι τεράστια βλασφημία. Η πίστη δεν είναι αξεσουάρ», είπε η νεαρή Χριστιανή συντηρητική Brilyn Hollyhand σε βίντεο καταδικάζοντας την ανάρτηση του Τραμπ.

«Είναι κάτι περισσότερο από βλασφημία. Είναι πνεύμα Αντίχριστου», δήλωσε η πρώην βουλευτής Marjorie Taylor Greene, έντονη κριτικός του Ισραήλ και της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Ο Τραμπ είναι ο Πρόεδρός μου, ο Ιησούς είναι ο Κύριός μου», ανήρτησε ο Γενικός Εισαγγελέας του Οχάιο, Dave Yost. «Δεν μπερδεύομαι σχετικά με το ποιος είναι ποιος, και ελπίζω η εικόνα να αφαιρεθεί».

Δεν αποτελεί είδηση ότι η συμπεριφορά του Τραμπ δεν ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τις Δέκα Εντολές, αλλά οι επικριτές έχουν επισημάνει την υποκρισία του για περισσότερη από μια δεκαετία, με μικρή εμφανή επίδραση στην υποστήριξή του από θρησκευτικούς συντηρητικούς.

Η μεγάλη ρήξη των Αμερικανών Χριστιανών: Πόσο μπορεί να κρατήσει το MAGA;

Η θρησκευτική αντίδραση κατά του Τραμπ χτίζεται εδώ και μήνες. Η τελευταία θρησκευτική ανάρτηση του Τραμπ μπορεί να προκάλεσε σάλο, αλλά η σπίθα είχε ανάψει τους προηγούμενους μήνες.

Οι Χριστιανοί στις ΗΠΑ έχουν διχαστεί από τον κοινό πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν: μερικοί αντι-Ισραηλινοί Καθολικοί MAGA ήδη στρέφονταν εναντίον του Τραμπ, προς μεγάλη του οργή. Συντηρητικοί ευαγγελιστές και χριστιανοί Σιωνιστές μη-καθολικής πίστης ήδη διαμαρτύρονταν κατά των Αμερικανών Καθολικών που τάσσονται στη δεξιά. Οι πολιτικές επικρίσεις της εξωτερικής πολιτικής και της μεταναστευτικής ατζέντας του Τραμπ από το Βατικανό και Αμερικανούς επισκόπους έθεταν τους δεξιά προσανατολισμένους Καθολικούς σε δύσκολη θέση.

Η σύγκρουση αυτή έχει σημαντικές συνέπειες για το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς δημιουργεί ρήγμα ανάμεσα στον Τραμπ και τους Αμερικανούς Καθολικούς, ειδικά όσους αντιτίθενται στον πόλεμο στο Ιράν.

Σε δύσκολη θέση ο καθολικός Βανς

Επιπλέον, δυσχεραίνει τη θέση του Αντιπροέδρου Βανς ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της υποστήριξής του στον Τραμπ και της πίστης του ως καθολικός.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, νουθέτησε το Βατικανό να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα», με φόντο τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου εναντίον του πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

«Ναι, νομίζω ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο το Βατικανό να καταπιάνεται με ηθικά ζητήματα και να αφήνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη χάραξη πολιτικής», είπε ο αντιπρόεδρος στο Fox News.

Η κρίση αυτή αναδεικνύει επίσης τη δυναμική μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί Χριστιανοί αρχίζουν να αμφισβητούν αν η προσωπικότητα του Τραμπ υπερβαίνει τις θεμελιώδεις αξίες της πίστης τους.

Πλέον, φαίνεται ότι ο Τραμπ δοκιμάζεται σοβαρά από το πόσο θα χρειαστεί για να σπάσουν οι θρησκευτικοί συντηρητικοί από το κίνημά του καθώς εκτοξεύει «πυρά» προς πάσα κατεύθυνση.

iefimerida.gr