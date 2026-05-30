Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα της διεθνούς πορείας του παρουσιάζει τον Ιούνιο στη Λευκωσία ο Κύπριος συνθέτης και δημιουργός Μάριος Ιωάννου Ηλία.

Πρόκειται για το οπτικοακουστικό έργο «Sound of Shanghai» (Ο Ήχος της Σαγκάης), μια παραγωγή που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ασυνήθιστο καλλιτεχνικό ερώτημα: πώς μπορεί μια ολόκληρη πόλη να μετατραπεί σε μουσική.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ανοίγοντας την Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου στην Κύπρο, η οποία διοργανώνεται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Διαλόγου μεταξύ Πολιτισμών και τα 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κύπρου και Κίνας.

Το έργο αναπτύχθηκε σε διάστημα περίπου ενάμιση χρόνου και βασίστηκε σε εκτεταμένη έρευνα στη μητρόπολη της Σαγκάης. Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία είχε τη σύνθεση της μουσικής, τη γενική καλλιτεχνική διεύθυνση και την ευθύνη της παραγωγής, μετασχηματίζοντας ήχους της πόλης, επιτόπιες ηχογραφήσεις και στοιχεία της κινεζικής μουσικής παράδοσης σε ένα ενιαίο σύγχρονο μουσικό έργο.

Περισσότεροι από 250 μουσικοί και ερμηνευτές συμμετείχαν στην παραγωγή, ανάμεσά τους και η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας, ενώ το εγχείρημα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία περισσότερων από 30 οργανισμών της Σαγκάης.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, καταγράφηκαν χιλιάδες οπτικοακουστικά αποσπάσματα από την πόλη, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για μια πολυεπίπεδη κινηματογραφική και ηχητική σύνθεση.

Από τις πιο ασυνήθιστες πτυχές του έργου είναι η συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα της Κίνας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σαγκάη, ο συνθέτης κατέγραψε την εγκεφαλική του δραστηριότητα στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και επανέλαβε τη διαδικασία τρεις μήνες αργότερα στο Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής του Κονσερβατορίου της Σαγκάης.

Τα δεδομένα αυτά μετατράπηκαν σε ηλεκτρονικές ηχητικές υφές και ενσωματώθηκαν στη σύνθεση, αποτυπώνοντας τις μεταβολές που προκάλεσε η βιωματική εμπειρία της πόλης.

Ο διεθνώς καταξιωμένος δημιουργός και τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας περιγράφει το έργο ως «Όπερα μιας Κοσμόπολης», όπου πρωταγωνιστής δεν είναι κάποιο πρόσωπο αλλά η ίδια η Σαγκάη. Η αφήγηση εκτυλίσσεται σε περισσότερες από 90 τοποθεσίες της κινεζικής μεγαλούπολης, ενώ αντλεί στοιχεία από την παράδοση της όπερας Kunqu, μιας από τις αρχαιότερες μορφές κινεζικού μουσικού θεάτρου.

«Ο Ήχος της Σαγκάης είναι μια πρόσκληση να ακούμε διαφορετικά: τις πόλεις, τους πολιτισμούς και ο ένας τον άλλο», ανέφερε ο Μάριος Ιωάννου Ηλία κατά την παρουσίαση του έργου στη Λευκωσία.

Ο «Ήχος της Σαγκάης» εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή καλλιτεχνική ενότητα που αναπτύσσει ο Μάριος Ιωάννου Ηλία εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Η διαδρομή ξεκίνησε με τον «Ήχο του Βλαδιβοστόκ», το πολυμεσικό έργο που δημιούργησε το 2016-17 για τη ρωσική πόλη του Ειρηνικού, και συνεχίστηκε με τον «Ήχο του Κιότο», που αναπτύχθηκε το 2018 κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Κιότο και πολιτιστικών φορέων της Ιαπωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κύπριος συνθέτης επιχειρεί να καταγράψει τον ιδιαίτερο ηχητικό, πολιτιστικό και ιστορικό παλμό μιας πόλης και να τον μετασχηματίσει σε ένα σύνθετο μουσικό και οπτικοακουστικό έργο.

Η προβολή θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση της Εβδομάδας Κινεζικού Κινηματογράφου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Ιουνίου σε Λευκωσία και Λεμεσό με προβολές σύγχρονων κινεζικών ταινιών και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις.

Η εβδομάδα θα αρχίσει στις 10 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες θα αρχίσουν στις 3μ.μ., με τη στήριξη του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και θα ακολουθήσει, στις 4μ.μ., προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Boonie Bears: The Hidden Protector».

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 7.30μ.μ. και θα ακολουθήσει η πρεμιέρα της ταινίας «Ο Ήχος της Σανγκάης», σε σκηνοθεσία του Κύπριου καλλιτέχνη Μάριου Ιωάννου Ηλία.

Οι προβολές θα συνεχιστούν σε Λευκωσία και Λεμεσό με ταινίες όπως «A Table for Two», «I Am What I Am», η καντονέζικη κωμωδία «Night King», το «The Shadow’s Edge», με πρωταγωνιστή τον Τζάκι Τσαν και το σύγχρονο δράμα «It’s Okay». Η τελετή λήξης θα γίνει στις 15 Ιουνίου στο K Cineplex στη Λευκωσία, με την προβολή της ταινίας «Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert».

Οι περισσότερες προβολές θα είναι δωρεάν και ανοικτές στο κοινό, ενώ περιορισμένος αριθμός προβολών θα γίνει μόνο με πρόσκληση. Οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα τους, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.