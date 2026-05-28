Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί στην κεντρική Κίνα, όταν μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό που έφερε ρυμουλκούμενο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Μίνι μπας με άδεια να μεταφέρει ως και εννέα επιβάτες, που όμως είχε επιβιβάσει 16, συγκρούστηκε με προπορευόμενο ημιρυμουλκούμενο σε οδό ταχείας κυκλοφορίας στη Νανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν, ανέφερε η τροχαία μέσω ισοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι τρεις επιβαίνοντες στο μικρό λεωφορείο τραυματίστηκαν.

Οι αρχές έστειλαν ομάδα επιτόπου για να «επιβλέψει τις έρευνες και τη διαχείριση της κατάστασης».

protothema.gr