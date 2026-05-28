Σχεδόν ένα στους τρεις εργαζόμενους στην Κύπρο εργάζεται μεταξύ 40 και 44,5 ώρες την εβδομάδα με το ποσοστό να ανέρχεται στο 34,3% το 2025 και το 9% των εργαζομένων αγγίζει τις 50 ώρες την εβδομάδα (45 -49,5 ώρες την εβδομάδα).

Τα αναλυτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το 2025, δείχνουν για τους Κύπριους μισθωτούς δείχνει ότι το 11,2% δεν εργάστηκε στην κύρια εργασία του κατά την εβδομάδα αναφοράς, το 4,3% εργάστηκε μεταξύ 0,5 και 19,5 ωρών, το 5,3% εργάστηκε μεταξύ 20 και 24,5 ωρών, το 2,8% εργάστηκε μεταξύ 25 και 29,5 ωρών, το 12,5% εργάστηκε μεταξύ 30 και 34,5 ωρών, το 19,2% εργάστηκε μεταξύ 35 και 39,5 ωρών και 50 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα το 6,6% των μισθωτών.

Το εύρος των 40,0–44,5 πραγματικών ωρών εργασίας ανά εβδομάδα αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων στις περισσότερες χώρες, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Βουλγαρία (82,8%), τη Λετονία (77,1%) και τη Ρουμανία (75,5%).

Εξαιρέσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων εργαζόταν κατά μέσο όρο μεταξύ 35,0 και 39,5 ωρών την εβδομάδα.

Οι μέσες πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες μέσες εβδομάδες καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,6 ώρες), ακολουθούμενες από την Πολωνία και τη Βουλγαρία (38,7 ώρες), τη Λιθουανία (38,4 ώρες) και τη Σλοβενία ​​(38,3 ώρες).

Αντίθετα, οι μικρότερες εβδομάδες καταγράφηκαν στην Ολλανδία (31,9 ώρες), στη Γερμανία και τη Δανία (33,9 ώρες η καθεμία) και στην Αυστρία (34,0 ώρες). Στην Κύπρο ο μέσες πραγματικές ώρες είναι 37,7.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2025, οι αυτοαπασχολούμενοι με υπαλλήλους (δηλαδή εργοδότες) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση συνήθη εβδομάδα εργασίας στην κύρια εργασία τους, στις 46,4 ώρες, ακολουθούμενοι από τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς υπαλλήλους (γνωστούς και ως «εργαζόμενοι για ίδιο λογαριασμό») με 39,7 ώρες.

Συγκριτικά, οι εργαζόμενοι εργάζονταν κατά μέσο όρο 36,6 συνήθεις ώρες την εβδομάδα. Οι μεγαλύτερες μέσες εβδομάδες εργασίας για τους εργοδότες καταγράφηκαν στη Γαλλία (50,0 ώρες), στο Βέλγιο (49,8 ώρες) και στην Ελλάδα (49,2 ώρες).

Το Βέλγιο παρουσίασε επίσης τη μεγαλύτερη διαφορά στις συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μεταξύ των εργαζομένων (35,2 ώρες) και των αυτοαπασχολούμενων (43,2 ώρες).

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν περισσότερες συνήθεις ώρες την εβδομάδα από τους μισθωτούς το 2025. Ωστόσο, το αντίθετο μοτίβο παρατηρήθηκε στην Κύπρο, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, όπου οι μισθωτοί εργάζονταν σημαντικά περισσότερες ώρες από τους αυτοαπασχολούμενους.

Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στην Κύπρο και τη Λετονία, όπου οι μισθωτοί εργάζονταν κατά μέσο όρο 5,5 και 4,5 ώρες την εβδομάδα περισσότερο, αντίστοιχα, από τους αυτοαπασχολούμενους.

Η Eurostat στην ανάλυσή της αναφέρει ότι στιςεπαγγελματικές ομάδες, οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση εβδομάδα εργασίας στην ΕΕ το 2025, με 42,0 πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, ακολουθούμενοι από τους διευθυντές (40,6 ώρες) και τα επαγγέλματα στις ένοπλες δυνάμεις (39,4 ώρες).

Αντίθετα, οι συντομότερες μέσες εβδομάδες εργασίας παρατηρήθηκαν μεταξύ των εργαζομένων σε επαγγέλματα στοιχειώδους εκπαίδευσης (31,8 ώρες), των υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης (34,0 ώρες) και των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (34,5 ώρες).

Οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους στην ΕΕ διέφεραν μεταξύ ανδρών και γυναικών το 2025: οι άνδρες εργάζονταν κατά μέσο όρο 39,4 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες εργάζονταν 37,6 ώρες. Στην Κύπρο οι ώρες είναι 39,5 και 38,1 αντίστοιχα.